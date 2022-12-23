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ФСБ задержала шестерых россиян из трех регионов страны за сотрудничество с ВСУ и СБУ
Операции силовиков прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области undefined
Новости

ФСБ задержала шестерых россиян из трех регионов страны за сотрудничество с ВСУ и СБУ

Операции силовиков прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области

Сотрудники ФСБ задержали шестерых граждан России за сотрудничество с украинскими силовиками и спецслужбами. Операции прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области. Против задержанных уже возбуждены дела по статьям о госизмене и шпионаже, добавили в ведомстве.


В Пермском крае была «разоблачена агентурная группа СБУ» из числа граждан РФ Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, пишет РБК. Всем указанным мужчинам предъявлены обвинения в подготовке и проведении терактов и диверсий.


Спецслужбы выяснили, что организатором банды был Стрелков — активный участник запрещенной в РФ экстремистской организации «Национал социализм/Белая власть»*. Мужчина в 2019 году, скрываясь от российского правосудия, сбежал на Украину, где оказался завербован СБУ.


«Используя свой круг общения в российских националистических ячейках, [Стрелков] привлек Соколова и Гашева к деятельности в интересах украинской спецслужбы», — заявили в ведомстве.


В Еврейской автономной области в Биробиджане также силовики задержали гражданина, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины. Мужчину схватили, когда он пытался покинуть регион и вылететь на Украину, чтобы там вступить в ряды местной армии.

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ФСБ задержала в Красноярске жителя Хакасии, который хотел вступить в ВСУ

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на государственную измену» 13 декабря 2022
Dailystorm - ФСБ задержала в Красноярске жителя Хакасии, который хотел вступить в ВСУ

Кроме того, в Ростовской области задержан житель Волгоградской области. Он, по информации ФСБ, хотел участвовать в военных действиях на стороне Украины и даже успел заключить контакт с ВСУ. У мужчины сотрудники ФСБ нашли и изъяли костюм «Горка Таслан» и мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины, добавили в ведомстве.


При этом еще одного россиянина в Ростовской области обвиняют в передаче данных о дислокации военных. Отмечалось, что по переданным мужчиной координатам был нанесен удар из HIMARS. По ходатайству следствия всем шестерым задержанным россиянам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


*«Национал-социализм/Белая сила, власть» — запрещенная в России террористическая организация

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