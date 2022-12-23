ФСБ задержала шестерых россиян из трех регионов страны за сотрудничество с ВСУ и СБУ

Сотрудники ФСБ задержали шестерых граждан России за сотрудничество с украинскими силовиками и спецслужбами. Операции прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области. Против задержанных уже возбуждены дела по статьям о госизмене и шпионаже, добавили в ведомстве.





В Пермском крае была «разоблачена агентурная группа СБУ» из числа граждан РФ Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, пишет РБК. Всем указанным мужчинам предъявлены обвинения в подготовке и проведении терактов и диверсий.





Спецслужбы выяснили, что организатором банды был Стрелков — активный участник запрещенной в РФ экстремистской организации «Национал социализм/Белая власть»*. Мужчина в 2019 году, скрываясь от российского правосудия, сбежал на Украину, где оказался завербован СБУ.





«Используя свой круг общения в российских националистических ячейках, [Стрелков] привлек Соколова и Гашева к деятельности в интересах украинской спецслужбы», — заявили в ведомстве.





В Еврейской автономной области в Биробиджане также силовики задержали гражданина, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины. Мужчину схватили, когда он пытался покинуть регион и вылететь на Украину, чтобы там вступить в ряды местной армии.