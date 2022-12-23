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Президента Татарстана станут называть главой — раисом республики
Соответствующий проект был внесен в местный парламент и поддержан депутатами Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
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Президента Татарстана станут называть главой — раисом республики

Соответствующий проект был внесен в местный парламент и поддержан депутатами

Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Проект о переименовании должности президента Татарстана был внесен на рассмотрение парламента республики и одобрен большинством депутатов. Этот документ предлагает именовать должность руководителя региона в «главу — раиса Республики Татарстан». Таким образом слово «президент» звучит в арабском и ряде других восточных языков. 


Проект закона внесла в Госсовет инициативная группа из 37 депутатов. Они предлагали в Конституции республики изменить должность «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан».


В результате Госсовет окончательно принял поправки к Конституции, по которым высшее должностное лицо региона будет именоваться «глава — раис Республики Татарстан». Этот документ поддержали 79% депутатов, против выступили 2%, пишет РБК.


Председатель комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин выразил мнение, что подобный подход отразит исторические, культурные и национальные особенности республики.


Уточняется, что изменения могут быть внесены во вторую главу и 89-ю статью Конституции Татарстана. По словам Хабибуллина, новое наименование дадут будущему главе республики в 2025 году, а нынешний лидер Рустам Минниханов останется президентом.


Минниханов останется на «старой» должности, поскольку в 2010 году жители Татарстана голосовали за него именно как за президента, пояснил Хабибуллин.


Во время пресс-конференции российского лидера Владимира Путина в 2015 году он утвердительно ответил на вопрос о том, может ли президент Татарстана сохранить за собой существующий статус: «У нас ведь как говорят: хоть горшком назови, лишь бы в печку не ставили. Это дело Татарстана», — отметил Путин.

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На сегодняшний день Татарстан остается единственным субъектом РФ, руководитель которого именуется президентом по Конституции республики.


В декабре прошлого года Путин подписал закон, согласно которому в российских субъектах не может быть президентов. Этот документ вступил в силу с 1 июня. У регионов страны имелось полгода, чтобы унифицировать названия должностей руководителей.

#должность #татарстан #президент #парламент
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