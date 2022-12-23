Президента Татарстана станут называть главой — раисом республики

Проект о переименовании должности президента Татарстана был внесен на рассмотрение парламента республики и одобрен большинством депутатов. Этот документ предлагает именовать должность руководителя региона в «главу — раиса Республики Татарстан». Таким образом слово «президент» звучит в арабском и ряде других восточных языков.





Проект закона внесла в Госсовет инициативная группа из 37 депутатов. Они предлагали в Конституции республики изменить должность «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан».





В результате Госсовет окончательно принял поправки к Конституции, по которым высшее должностное лицо региона будет именоваться «глава — раис Республики Татарстан». Этот документ поддержали 79% депутатов, против выступили 2%, пишет РБК.





Председатель комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин выразил мнение, что подобный подход отразит исторические, культурные и национальные особенности республики.





Уточняется, что изменения могут быть внесены во вторую главу и 89-ю статью Конституции Татарстана. По словам Хабибуллина, новое наименование дадут будущему главе республики в 2025 году, а нынешний лидер Рустам Минниханов останется президентом.





Минниханов останется на «старой» должности, поскольку в 2010 году жители Татарстана голосовали за него именно как за президента, пояснил Хабибуллин.





Во время пресс-конференции российского лидера Владимира Путина в 2015 году он утвердительно ответил на вопрос о том, может ли президент Татарстана сохранить за собой существующий статус: «У нас ведь как говорят: хоть горшком назови, лишь бы в печку не ставили. Это дело Татарстана», — отметил Путин.