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Песков заявил о «существенных подвижках» в демилитаризации Украины
Пресс-секретарь российского президента также отметил, что Кремлю ничего неизвестно о якобы новом «мирном плане» Зеленского undefined
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Песков заявил о «существенных подвижках» в демилитаризации Украины

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что Кремлю ничего неизвестно о якобы новом «мирном плане» Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в демилитаризации Украины есть существенные продвижения. В Москве слышали заявления украинского лидера Владимира Зеленского о мирном урегулировании, однако в Кремле считают, что высказывания были сделаны без учета нынешних реалий.


«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации», — сказал Песков в ответ на вопрос относительно заявлений Путина о том, что у Украины снизился оборонный потенциал.


В Кремле также прокомментировали сообщения СМИ о плане Украины по мирному урегулированию. Российские власти слышали заявления Зеленского, однако не считают их соответствующими нынешним реалиям.


«Мы слышали заявления президента Зеленского о различных шагах, о мирном плане. Но все, что до сих пор говорил Зеленский, говорилось без учета нынешних реалий, которые уже сложились и которые нельзя игнорировать», — сказал пресс-секретарь главы государства.


Кроме того, Песков рассказал, что контактов Путина с президентом США Джо Байденом пока не планируется. Представитель Кремля подчеркнул, что любой конфликт завершается за столом переговоров. Об этом не раз говорил и Путин, напомнил Песков. При этом военная операция на Украине будет завершена только в случае «достижения тех целей, которые Российская Федерация перед собой ставит», указал он.

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#украина #специальная военная операция #песков
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