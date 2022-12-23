Песков заявил о «существенных подвижках» в демилитаризации Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в демилитаризации Украины есть существенные продвижения. В Москве слышали заявления украинского лидера Владимира Зеленского о мирном урегулировании, однако в Кремле считают, что высказывания были сделаны без учета нынешних реалий.





«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации», — сказал Песков в ответ на вопрос относительно заявлений Путина о том, что у Украины снизился оборонный потенциал.





В Кремле также прокомментировали сообщения СМИ о плане Украины по мирному урегулированию. Российские власти слышали заявления Зеленского, однако не считают их соответствующими нынешним реалиям.





«Мы слышали заявления президента Зеленского о различных шагах, о мирном плане. Но все, что до сих пор говорил Зеленский, говорилось без учета нынешних реалий, которые уже сложились и которые нельзя игнорировать», — сказал пресс-секретарь главы государства.





Кроме того, Песков рассказал, что контактов Путина с президентом США Джо Байденом пока не планируется. Представитель Кремля подчеркнул, что любой конфликт завершается за столом переговоров. Об этом не раз говорил и Путин, напомнил Песков. При этом военная операция на Украине будет завершена только в случае «достижения тех целей, которые Российская Федерация перед собой ставит», указал он.