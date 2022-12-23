В «Ситимобил» проводят проверку после утечки фото паспортов водителей

Онлайн-сервис заказа такси «Ситимобил» проводит внутреннюю проверку по факту утечки личных данных водителей, сотрудничающих с агрегатором. В Сеть было выложено четыре тысячи фотографий паспортов таксистов. В компании пообещали наказать виновных.





«На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе и как могла произойти утечка данных. По результатам расследования будет применено дисциплинарное взыскание к ответственным», — ответили ТАСС в пресс-службе «Ситимобил».





В компании взяли на себя ответственность за происходящее и принесли извинения каждому таксисту автопарков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе.





Кроме того, «Ситимобил» готовит к отправке уведомление в Роскомнадзор о произошедшей утечке данных, как того требует российское законодательство. Руководство компании создало «штаб по детальному разбору данной ситуации с целью не допустить подобных инцидентов в дальнейшем».





О том, что в открытом доступе оказалось 4149 фотографий паспортов водителей службы такси «Ситимобил», сообщил ранее Telegram-канал «Утечки информации».