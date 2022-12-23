В Париже мужчина открыл стрельбу, шесть человек ранены

В Париже 69-летний мужчина открыл стрельбу на улицах города, сообщил французский телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции. В результате происшествия шесть человек получили ранения, двое из них погибли. Мотивы стрелка неизвестны, он уже задержан.
Инцидент произошел недалеко от курдского центра на улице д'Ангьен. Очевидцы рассказали, что слышали семь-восемь выстрелов. Люди оказались заперты внутри зданий.
В полиции порекомендовали избегать 10-й округ, где произошла стрельба, и «дать возможность вмешаться службам экстренной помощи». По предварительной информации, преступника задержали, выстрелив ему в икру, когда он был в парикмахерской.
Первоначально сообщалось о шести пострадавших. Позднее стало известно, что двое из них скончались от полученных ранений. Французская прокуратура начала расследование по факту стрельбы. Задержанному вменяют умышленное убийство и насилие при отягчающих обстоятельствах. Его заключили под стражу.