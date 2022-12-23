В Париже мужчина открыл стрельбу, шесть человек ранены

В Париже 69-летний мужчина открыл стрельбу на улицах города, сообщил французский телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции. В результате происшествия шесть человек получили ранения, двое из них погибли. Мотивы стрелка неизвестны, он уже задержан.





Инцидент произошел недалеко от курдского центра на улице д'Ангьен. Очевидцы рассказали, что слышали семь-восемь выстрелов. Люди оказались заперты внутри зданий.