Глава Евросовета Мишель выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости разработать механизм приостановки членства РФ в Совете безопасности ООН. Об этом он сказал в интервью телеканалу RTVI, указав на якобы нарушение российской стороной международного права.





«С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности», — заявил Мишель.





При этом он признал, что пока приостановка членства РФ невозможна, так как это «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН». Концепт безопасности организации «сильно барахлил» еще до начала СВО, «имел немало трудностей в функционировании» при решении проблем, отметил Мишель.





По словам председателя ЕС, необходимость в реформах ООН рано или поздно настанет. В настоящее время в структурах организации очень плохо представлены африканский континент и Латинская Америка.





«Думаю, что однажды наступит обсуждение глубокой реформы системы ООН», — высказался Шарль Мишель.





После начала спецоперации России все чаще на Западе звучат призывы к исключению РФ из Совета безопасности ООН. При этом отмечалось, что РФ прописана в качестве постоянного члена в статье 23 устава организации. В связи с чем для ее исключения необходимо внесение соответствующих поправок, которые должны одобрить все без исключения члены Совбеза.