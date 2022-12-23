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«Московские ярмарки»: вкусная жизнь в Можайском районе
На площадке на Барвихинской улице продаются только натуральные продукты, свежая зелень, хлеб, необычные сыры undefined
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«Московские ярмарки»: вкусная жизнь в Можайском районе

На площадке на Барвихинской улице продаются только натуральные продукты, свежая зелень, хлеб, необычные сыры

В районе Можайский, на Барвихинской улице, дом №6, работает современная торговая площадка. Здесь можно приобрести фрукты, овощи, хлебобулочные изделия, молочную и колбасную продукцию, а также мед. Кроме того, тут продаются сыры и рыба.


«На фоне того, сколько я видел ярмарок, эта лучшая! Эта на порядок лучше. Очень приятные продавцы, девушки, ребята, класс! Знаете, что мне это напоминает? Отношение продавцов напоминает тот момент, когда мы были маленькие. Оно уважительное, спокойное, со знанием дела. Это дорогого стоит!»  поделился с Daily Storm мнением покупатель.

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«У нас различные орешки, сухофрукты, семена, полезные для завтраков. Также есть мед. Большой спрос на грецкие орехи, они привезены из Чили. Очень легко раскалываются, для пожилых людей это удобно. Покупатели обожают миндаль, и у нас есть вкусная компотная смесь. Она нарасхват!» — рассказала продавец.


«Продаем очищенные семена конопли, киноа, чиа. Есть лен, который хорошо очищает организм. Чаще всего люди берут гречишный мед, он пользуется большим спросом. А еще акациевый и липовый. Приходите все на нашу ярмарку! Мы вас очень ждем! У нас лучшие и самые свежие продукты. Действуют каждый день скидки в 10% с 12:00 до 16:00», — добавила она.


Ярмарки поддерживают фермерские хозяйства из разных регионов России и стран СНГ. Здесь можно купить экологически чистые продукты: сезонные овощи, фрукты, сыр, птицу, рыбу, мясо и сладости.


«Поскольку живу рядом, прихожу сюда раз в неделю, иногда чаще. Здесь мне нравится практически все. В каждом отделе есть что-то мое. Во-первых, я всегда покупаю себе кофе, это обязательно и непременно. Из рыбной продукции беру тунца. Вначале я к нему скептически относилась, но продавцы меня уговорили попробовать. Я заходила на экскурсию, просто так, а теперь я постоянный посетитель. Когда я пришла в первый раз, мне очень понравилось. Потом сравнила цены — мы же пенсионеры, любим это делать, — и меня все устроило. Самое главное — цена и качество. И поговорить можно, и тебе посоветуют то что надо, и ты что-то посоветуешь в ответ. Мне здесь очень нравится», — сказала другая покупательница.


Ярмарка на Барвихинской улице открыта с 09:00 до 20:00 со вторника по воскресенье. Выходной день — понедельник.


Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.


Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

#московские ярмарки #еда #москва
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