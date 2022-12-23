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«Дело чести»: Рогозин пообещал вернуться в Донбасс
Ранее экс-глава «Роскосмоса» был ранен при обстреле в Донецке undefined
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«Дело чести»: Рогозин пообещал вернуться в Донбасс

Ранее экс-глава «Роскосмоса» был ранен при обстреле в Донецке

Экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что планирует вернуться в Донбасс. Он отметил, что для него это теперь «дело чести».


«Дело чести — вернуться», — сказал Рогозин в разговоре с ТАСС.


Вечером 21 декабря Рогозин был ранен в спину во время обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщил ТАСС помощник экс-руководителя «Роскосмоса». Его имя не называется.


Атака ВСУ пришлась на гостиницу на окраине Донецка, где в последние месяцы проживала группа военных советников. Пострадали также сопровождавшие Рогозина лица. Отмечается, что удар «носил явно целенаправленный характер». Во время обстрела была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar французской фирмы Nexter.


Со слов помощника, после случившегося врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому Рогозину из-за ее сложности. Сейчас экс-глава «Роскосмоса» находится в одной из ростовских больниц, где ожидает транспортировки в Москву. 

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Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в спину при обстреле Донецка

Угрозы жизни нет 22 декабря 2022
Dailystorm - Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в спину при обстреле Донецка
#донбасс #специальная военная операция #дмитрий рогозин
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