«Дело чести»: Рогозин пообещал вернуться в Донбасс

Экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что планирует вернуться в Донбасс. Он отметил, что для него это теперь «дело чести».





«Дело чести — вернуться», — сказал Рогозин в разговоре с ТАСС.





Вечером 21 декабря Рогозин был ранен в спину во время обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщил ТАСС помощник экс-руководителя «Роскосмоса». Его имя не называется.





Атака ВСУ пришлась на гостиницу на окраине Донецка, где в последние месяцы проживала группа военных советников. Пострадали также сопровождавшие Рогозина лица. Отмечается, что удар «носил явно целенаправленный характер». Во время обстрела была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar французской фирмы Nexter.





Со слов помощника, после случившегося врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому Рогозину из-за ее сложности. Сейчас экс-глава «Роскосмоса» находится в одной из ростовских больниц, где ожидает транспортировки в Москву.