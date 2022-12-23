В Минобрнауки сообщили, что в российских вузах начнут обучать основам военной подготовки

В российских университетах появится курс по основам военной подготовки. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки, уточнив, что эта программа была разработана для подготовки учащихся в России к военной или другой государственной службе. Детали компетенции ведомство не привело.





«Модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также [в] дополнительные профессиональные программы», — говорится в сообщении.





В Минобрнауки заявили, что новый курс позволить сформировать у студентов универсальную компетенцию, которая необходима при возникновении в стране угроз, чрезвычайных ситуаций или различных военных конфликтов.





В этом курсе представлены разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, а также особенности развития международных отношений, правовые основы прохождения военной службы в РФ, строевая подготовка и многое другое.





Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов утвердил новую программу школьного образования, в которую включили блок о спецоперации на Украине на уроках истории и начальную военную подготовку на ОБЖ.





Учащиеся 10-11-х классов в рамках военной подготовки будут учиться оказывать первую помощь, обращаться с автоматом Калашникова, а также изучать принципы действия ручных гранат, например Ф-1 и РГД-5.