Кабмин выделит на пенсионные выплаты в 2022-м и 2023 году 1,5 триллиона рублей

Правительство России выделит Пенсионному фонду страны почти 1,5 триллиона рублей на выплату пенсий и надбавок в 2022-м и 2023 году. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин, уточнив, что россияне должны получать поддержку государства без сбоев.





«Мы сегодня направим Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума», — сказал Мишустин.





Кроме того, эти средства пойдут на ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам. В ходе заседания Мишустин также сообщил, что в правительстве РФ уже подготовили законопроект, который позволит упростить получение пенсионных выплат Героям России и Героям Труда.





Он подчеркнул, что по упрощенной схеме не нужно подавать заявление о получении выплат и предоставлять необходимые документы. Весь процесс будет автоматизирован в единой системе электронного взаимодействия.





В середине декабря пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что с 1 января в столице поднимут доплату к пенсиям и соцвыплатам на 10%. Индексация соцвыплат коснется многодетных семей, долгожителей, ветеранов, имеющих звание Героя, юбиляров, детей-сирот, вдов и детей погибших военных, а также семей с детьми-инвалидами и иных категорий.