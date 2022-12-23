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Кабмин выделит на пенсионные выплаты в 2022-м и 2023 году 1,5 триллиона рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что россияне должны получать поддержку государства без сбоев undefined
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Кабмин выделит на пенсионные выплаты в 2022-м и 2023 году 1,5 триллиона рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что россияне должны получать поддержку государства без сбоев

Правительство России выделит Пенсионному фонду страны почти 1,5 триллиона рублей на выплату пенсий и надбавок в 2022-м и 2023 году. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин, уточнив, что россияне должны получать поддержку государства без сбоев.


«Мы сегодня направим Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума», — сказал Мишустин.


Кроме того, эти средства пойдут на ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам. В ходе заседания Мишустин также сообщил, что в правительстве РФ уже подготовили законопроект, который позволит упростить получение пенсионных выплат Героям России и Героям Труда.


Он подчеркнул, что по упрощенной схеме не нужно подавать заявление о получении выплат и предоставлять необходимые документы. Весь процесс будет автоматизирован в единой системе электронного взаимодействия.


В середине декабря пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что с 1 января в столице поднимут доплату к пенсиям и соцвыплатам на 10%. Индексация соцвыплат коснется многодетных семей, долгожителей, ветеранов, имеющих звание Героя, юбиляров, детей-сирот, вдов и детей погибших военных, а также семей с детьми-инвалидами и иных категорий.

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