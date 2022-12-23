Путин наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин присвоил народной артистке Надежде Бабкиной государственную награду. Ее был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте правовой информации.





«За большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Бабкину Надежду Георгиевну», — говорится в тексте документа.





Вместе с Бабкиной Путин присвоил госнаграду адвокату Анатолию Кучерене. Ему президент вручил орден Александра Невского за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкий удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.





Кроме того, награды получили гендиректор ООО «Студия «Военфильм» Игорь Угольников и министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея Валерий Картамышев. Им вручили ордена Дружбы.