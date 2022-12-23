Helsingin Sanomat: Финляндия попросила МИД РФ обеспечить безопасность посольства в Москве из-за акции с кувалдами

Финляндия обратилась к МИД России с просьбой обеспечить безопасность посольства республики и его сотрудников в Москве. Об этом заявила газета Helsingin Sanomat, уточнив, что причиной послужил инцидент, когда группа неизвестных днем 20 декабря забросила во двор дипмиссии кувалды.
«Финляндия связалась с МИД РФ и потребовала, чтобы Россия приняла меры для обеспечения безопасности финского посольства и его сотрудников», — сообщает финская газета.
По данным издания, представитель финского дипломатического ведомства 23 декабря встретился с сотрудниками МИД России. Причиной для встречи послужили хулиганские действия, совершенные в отношении посольства.
20 декабря группа неизвестных в масках забросала кувалдами территорию посольства Финляндии в Москве. В результате инцидента пострадавших не было, материального ущерба тоже не нанесено. Задержать хулиганов не удалось, мотивы всех причастных к этому лиц также не были установлены.
Инцидент произошел около 12:00 по московскому времени. На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как люди в балаклавах перекидывает кувалды через забор посольства, после чего скрываются в неизвестном направлении.