Новости
Новости
St
Helsingin Sanomat: Финляндия попросила МИД РФ обеспечить безопасность посольства в Москве из-за акции с кувалдами
Ранее неизвестные забросали двор диппредставительства инструментами undefined
Новости

Helsingin Sanomat: Финляндия попросила МИД РФ обеспечить безопасность посольства в Москве из-за акции с кувалдами

Ранее неизвестные забросали двор диппредставительства инструментами

Финляндия обратилась к МИД России с просьбой обеспечить безопасность посольства республики и его сотрудников в Москве. Об этом заявила газета Helsingin Sanomat, уточнив, что причиной послужил инцидент, когда группа неизвестных днем 20 декабря забросила во двор дипмиссии кувалды.


«Финляндия связалась с МИД РФ и потребовала, чтобы Россия приняла меры для обеспечения безопасности финского посольства и его сотрудников», сообщает финская газета.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

По данным издания, представитель финского дипломатического ведомства 23 декабря встретился с сотрудниками МИД России. Причиной для встречи послужили хулиганские действия, совершенные в отношении посольства.


20 декабря группа неизвестных в масках забросала кувалдами территорию посольства Финляндии в Москве. В результате инцидента пострадавших не было, материального ущерба тоже не нанесено. Задержать хулиганов не удалось, мотивы всех причастных к этому лиц также не были установлены.


Инцидент произошел около 12:00 по московскому времени. На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как люди в балаклавах перекидывает кувалды через забор посольства, после чего скрываются в неизвестном направлении.

#рф #москва #финляндия #посольство #мид рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»