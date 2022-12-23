Новости
Новости
St
Капитан ФСБ в запасе предложил отказаться от исполнения песни Jingle Bells на утренниках в России
По мнению Николая Гурьева, дети на елках должны исполнять только русские песни Фото: Global Look Press / Виктор Лисицын
Новости

Капитан ФСБ в запасе предложил отказаться от исполнения песни Jingle Bells на утренниках в России

По мнению Николая Гурьева, дети на елках должны исполнять только русские песни

Фото: Global Look Press / Виктор Лисицын

Президент фонда поддержки ветеранов боевых действий Управления специальных операций «С», экс-капитан ФСБ Николай Гурьев в беседе с Daily Storm выступил резко против исполнения американских новогодних песен на мероприятиях для подрастающего поколения в РФ. Такая позиция у него сложилась после новогоднего утренника его сына. По мнению бывшего силовика, такая музыка заставляет детей любить Запад, а не Родину. Он полагает, что учителя, предлагающие такие песни школьникам, — «патриотические уроды».


«Я не являюсь противником культуры других стран и не пытаюсь как-то на этом играть. Я просто понимаю значение слова «патриотизм». Казалось бы, просто песенка, но она откладывается у детей в голове, и они ее петь будут, и вдохновлять их на Новый год тоже эта песенка безобидная будет. А стало быть, и культуру они тоже будут западную созерцать. А это уже самая настоящая пропаганда», — утверждает Гурьев.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
Николай Гурьев
Николай Гурьев Фото: Из личного архива

По его словам, в современном российском обществе патриотизм развит очень плохо. И исполнение подобных песен на детских праздниках тому подтверждение. Поэтому Гурьев предлагает работать в этом направлении от обратного, опираясь на пропаганду русского патриотизма и национальную идеологию.


«Начинать надо с малого, от обратного идти. Вот западная песенка Jingle Bells на английском языке не вызывает у меня чувства патриотизма, а песенка «В лесу родилась елочка», исполненная также на английском языке, вызывает. И в этот момент я думаю так: «Ах, как здорово звучит моя русская песня на этих корявых языках! И пускай эти уроды слышат, как она звучит на их языке. Мы должны уметь отделять различные вражеские Jingle Bells от наших великих русских «В лесу родилась елочка», — рассуждает бывший сотрудник ФСБ.

Детский утренник
Детский утренник Фото: dailystorm.ru

Также Гурьев добавил, что его мнение разделяют многие люди, в особенности те, кто служит в армии и сейчас участвует в специальной военной операции в Донбассе.


24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины и Донбасса. Президент России Владимир Путин сообщил, что Российская армия ставит перед собой задачи по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите людей от геноцида со стороны киевского режима.


﻿Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что это необходимо для контроля освобожденных территорий и линии соприкосновения. Всего планировалось призвать 300 тысяч человек с боевым опытом и военно-учетными специальностями.

#детские песни #елка #праздник #новый год
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»