Капитан ФСБ в запасе предложил отказаться от исполнения песни Jingle Bells на утренниках в России

Президент фонда поддержки ветеранов боевых действий Управления специальных операций «С», экс-капитан ФСБ Николай Гурьев в беседе с Daily Storm выступил резко против исполнения американских новогодних песен на мероприятиях для подрастающего поколения в РФ. Такая позиция у него сложилась после новогоднего утренника его сына. По мнению бывшего силовика, такая музыка заставляет детей любить Запад, а не Родину. Он полагает, что учителя, предлагающие такие песни школьникам, — «патриотические уроды».





«Я не являюсь противником культуры других стран и не пытаюсь как-то на этом играть. Я просто понимаю значение слова «патриотизм». Казалось бы, просто песенка, но она откладывается у детей в голове, и они ее петь будут, и вдохновлять их на Новый год тоже эта песенка безобидная будет. А стало быть, и культуру они тоже будут западную созерцать. А это уже самая настоящая пропаганда», — утверждает Гурьев.