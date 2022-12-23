Президент фонда поддержки ветеранов боевых действий Управления специальных операций «С», экс-капитан ФСБ Николай Гурьев в беседе с Daily Storm выступил резко против исполнения американских новогодних песен на мероприятиях для подрастающего поколения в РФ. Такая позиция у него сложилась после новогоднего утренника его сына. По мнению бывшего силовика, такая музыка заставляет детей любить Запад, а не Родину. Он полагает, что учителя, предлагающие такие песни школьникам, — «патриотические уроды».
«Я не являюсь противником культуры других стран и не пытаюсь как-то на этом играть. Я просто понимаю значение слова «патриотизм». Казалось бы, просто песенка, но она откладывается у детей в голове, и они ее петь будут, и вдохновлять их на Новый год тоже эта песенка безобидная будет. А стало быть, и культуру они тоже будут западную созерцать. А это уже самая настоящая пропаганда», — утверждает Гурьев.
По его словам, в современном российском обществе патриотизм развит очень плохо. И исполнение подобных песен на детских праздниках тому подтверждение. Поэтому Гурьев предлагает работать в этом направлении от обратного, опираясь на пропаганду русского патриотизма и национальную идеологию.
«Начинать надо с малого, от обратного идти. Вот западная песенка Jingle Bells на английском языке не вызывает у меня чувства патриотизма, а песенка «В лесу родилась елочка», исполненная также на английском языке, вызывает. И в этот момент я думаю так: «Ах, как здорово звучит моя русская песня на этих корявых языках! И пускай эти уроды слышат, как она звучит на их языке. Мы должны уметь отделять различные вражеские Jingle Bells от наших великих русских «В лесу родилась елочка», — рассуждает бывший сотрудник ФСБ.
Также Гурьев добавил, что его мнение разделяют многие люди, в особенности те, кто служит в армии и сейчас участвует в специальной военной операции в Донбассе.
24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины и Донбасса. Президент России Владимир Путин сообщил, что Российская армия ставит перед собой задачи по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите людей от геноцида со стороны киевского режима.
Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что это необходимо для контроля освобожденных территорий и линии соприкосновения. Всего планировалось призвать 300 тысяч человек с боевым опытом и военно-учетными специальностями.