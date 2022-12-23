Владимир Рогов заявил, что именно он создал «шутку» про УГИЛ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов рассказал в своем Telegram-канале, что именно он является автором «шутки» про УГИЛ.
«В каждой шутке лишь доля шутки... Радует, когда твои мемы, а на самом деле предложения все чаще выходят на федеральный уровень. Террористическое образование УГИЛ должно быть уничтожено!» — заявил Рогов.
Он также уточнил, как именно расшифровывается эта аббревиатура. В его интерпретации УГИЛ — это «Украинское государство Ивано-Франковска и Львова».
Ранее в Сети появились фотографии, на которых президента Украины Владимира Зеленского в эфире программы «Место встречи» на НТВ титровали как «лидера группировки УГИЛ», подписав, что эта организация «пока еще» не является террористической. Телеканал подтвердил, что эта информация не является фейком.
Владимир Рогов в Telegram-канале уже называл Украину «УГИЛ», когда сообщал о том, что ВСУ произвели обстрел территории Энергодара.