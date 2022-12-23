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Голикова поручила Минздраву проработать запрет на продажу энергетиков детям
Сейчас данный запрет действует лишь в нескольких регионах undefined
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Голикова поручила Минздраву проработать запрет на продажу энергетиков детям

Сейчас данный запрет действует лишь в нескольких регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере. Также предполагается размещение на таре всех энергетических и тонизирующих напитков соответствующей маркировки.


«С учетом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним», — сказала Голикова.


Кроме того, вице-премьер предлагает проработать ограничение объема тары указанных напитков, сделав его не более 0,5 литра. Данные вопросы Минздраву поручено проработать при содействии федеральных органов исполнительной власти, Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, а также членов и экспертов Совета по согласованию.


В настоящее время запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним действует лишь в нескольких регионах РФ: в Новосибирской, Мурманской и Калининградской областях, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе и ряде других субъектов страны.


Из протокола заседания также стало известно, что Минпросвещения было поручено подготовить предложения о длительной помощи наркозависимым детям, в том числе сиротам. Необходимо доработать единую методику социально-психологического тестирования обучающихся на употребление наркотических и психотропных веществ, а также представить предложения о подготовке учителей по вопросам профилактики зависимостей у детей.

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#энергетики #несовершеннолетние #голикова #рф #дети #минздрав
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