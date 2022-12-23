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Глава Брянской области Богомаз оценил ущерб региону от обстрелов ВСУ в 100 миллионов рублей
Он также заявил, что за время обстрелов 18 человек получили ранения, четверо погибли undefined
Новости

Глава Брянской области Богомаз оценил ущерб региону от обстрелов ВСУ в 100 миллионов рублей

Он также заявил, что за время обстрелов 18 человек получили ранения, четверо погибли

Ущерб в результате украинских обстрелов Брянской области превысил 100 миллионов рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал сам губернатор региона Александр Богомаз. Он указал, что за время обстрелов ранения получили 18 местных жителей, еще четыре человека были убиты.


«Сумма всего ущерба, то что мы сегодня выплачиваем за утрату имущества, здоровья — она на сегодня для области составила более 100 миллионов рублей», — сказал Богомаз.


По его словам, за время обстрелов было повреждено 288 домовладений, построек и машин. Семь домов были полностью разрушены. Владельцам пяти полностью разрушенных домов возмещен ущерб, один дом в процессе строительства и один дом в приграничной зоне — бесхозный.


19 октября президент РФ Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования. Эта мера затронула Крым, Севастополь, Краснодарский край, Брянскую и ряд других областей.


Он подразумевает временное переселение жителей указанных регионов в безопасные районы и ограничение движения транспорта и их досмотр. При этом глава государства подчеркнул, что главы регионов должны постоянно быть в контакте с людьми, предприятиями и трудовыми коллективами.

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