Минюст признал иноагентами журналиста Андрея Колесникова и общественную организацию «Роскомсвобода»

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов четыре физлица и три организации. Об этом стало известно из списка, опубликованного на сайте ведомства сегодня, 23 декабря. Под новые ограничения подпали экс-журналисты «Новой газеты» и НТВ — Андрей Колесников и Глеб Пьяных.





Кроме того, в реестр попали глава общественной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и журналистка Анастасия Жвик. Из числа юридических лиц в списке оказались Anti-Corruption Foundation Inc (ФБК*), автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество», а также организация «Роскомсвобода».





16 декабря, после очередного обновления реестра, иноагентами в РФ стали главред онлайн-издания Wonderzine Юлия Таратута и журналист Дмитрий Любимов, а также несколько других физлиц и общественных организаций.





1 декабря Минюст РФ опубликовал единый реестр граждан и организаций, объявленных иностранными агентами. Соответствующий файл появился на сайте министерства. Всего в перечне 493 наименования. В него попали все признанные иноагенты, в том числе те, кого позднее из списка исключили.





Список содержит категории наименования или ФИО, ОГРН, ИНН, СНИЛС, дату рождения, регистрационный номер, адрес, информационный ресурс, основание включения в реестр. Кроме того, в нем предусмотрены графы с датами принятия решения о добавлении или исключения лиц из перечня.





*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией в РФ по решению суда. ФБК также признан в России НКО — иностранным агентом.