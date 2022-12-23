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Совфед одобрил закон об освобождении пожарных от ответственности за причинение вреда здоровью при спасении
Теперь закон направят на подпись главе государства undefined
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Совфед одобрил закон об освобождении пожарных от ответственности за причинение вреда здоровью при спасении

Теперь закон направят на подпись главе государства

Совет Федерации одобрил на заседании закон, освобождающий пожарных от ответственности за причинение ими вреда здоровью спасаемых людей. В документе сказано, что с них снимается ответственность лишь в случае, если пожарные действовали в пределах оправданного риска и необходимости.


Освобождать от ответственности могут личный состав команды пожарных, в том числе руководителя тушения, а также всех сотрудников Федеральной противопожарной службы, представителей добровольной пожарной охраны. Закон распространяется не только на причинение вреда здоровью людей, но и на причинение материального ущерба гражданам в процессе их спасения.


После одобрения Советом Федерации РФ документ необходимо подписать президенту. В ближайшее время данный закон направят Владимиру Путину.


20 декабря Госдума приняла законопроект, направленный на защиту всех пожарных от ответственности за причинение ими материального ущерба при выполнении своих обязанностей. Депутат Василий Пискарев отмечал, что пожарные нередко рискуют своей жизнью и имуществом граждан РФ.


«Поэтому при оценке результатов их работы, привлечении к ответственности руководителей подразделений необходимо учитывать и мотивы, и обоснованность их действий в условиях оправданного риска и крайней необходимости», — отмечал депутат.


По его словам, необходимо помнить о главной задаче, которую выполняют пожарные — спасение людей, тушение пожаров, а также предупреждение и ликвидация катастроф и возникающих в нашей стране стихийных бедствий.

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#совфед #рф #пожарные #имущество #законопроект
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