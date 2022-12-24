В Кемерове при пожаре в нелегальном доме престарелых погибли 11 человек

Изначально сообщалось о четырех погибших, однако в ходе разбора завалов были найдены тела других жертв трагедии. Разбор остатков здания продолжается, не исключено, что будут найдены еще тела. Так, судьба семи человек по-прежнему остается неизвестной.





По предварительной информации, пожар случился из-за ошибки при растопке печи.





Только в 2022 году в Кемерове сгорели несколько домов престарелых. Так, в начале года, 8 января, пожар вспыхнул в двухэтажном пансионате «Золотой век». Тогда погибли четыре человека.