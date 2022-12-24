Число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове выросло до 20

Число жертв пожара в частном доме престарелых в Кемерове выросло до 20, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Шесть человек пострадали, двое из них получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии, уточнили агентству в региональном центре медицины катастрофы. Как ранее сообщали правоохранительные органы, частный дом престарелых в Кемерове был незаконным.
МЧС добивалось проведения внеплановой проверки кемеровского дома престарелых, так как у Госпожнадзора были основания считать, что в заведении могли быть нарушения пожарной безопасности. 7 декабря инспектор МЧС попытался провести проверку дома престарелых, но руководство учреждения не пустило его в помещения, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. В отношении собственника дома престарелых составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица, добавили в министерстве.
Прокуратура включила частный дом престарелых в Кемерове в план проверок на 2023 год, поскольку подобные объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска, сообщило МЧС.
Пожар в доме престарелых на Таврической улице произошел в ночь на 24 декабря. Дом престарелых располагался в двухэтажном деревянном здании с печным отоплением. Второй этаж, где жили люди, полностью сгорел. Причиной пожара стало неправильное использование печи, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Прокуратура Кемеровской области начала проверку после пожара. Следственный комитет возбудил три уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.
Правоохранители установили собственницу здания, сейчас она находится в следственном отделе, пишет ТАСС. По словам источника агентства, женщина сдавала здание в аренду. Также найден организатор дома престарелых, это пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Он также находится в следственном отделе, сообщает агентство.
Постояльцами кемеровского дома престарелых были бездомные пожилые люди, заведение было основано при местной протестантской деноминации (организации), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Дом престарелых не был зарегистрирован в установленном порядке, сказал собеседник агентства.