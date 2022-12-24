Число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове выросло до 20

Число жертв пожара в частном доме престарелых в Кемерове выросло до 20, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Шесть человек пострадали, двое из них получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии, уточнили агентству в региональном центре медицины катастрофы. Как ранее сообщали правоохранительные органы, частный дом престарелых в Кемерове был незаконным.





МЧС добивалось проведения внеплановой проверки кемеровского дома престарелых, так как у Госпожнадзора были основания считать, что в заведении могли быть нарушения пожарной безопасности. 7 декабря инспектор МЧС попытался провести проверку дома престарелых, но руководство учреждения не пустило его в помещения, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. В отношении собственника дома престарелых составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица, добавили в министерстве.





Прокуратура включила частный дом престарелых в Кемерове в план проверок на 2023 год, поскольку подобные объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска, сообщило МЧС.