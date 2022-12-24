Минобороны обвинило Демократическую партию США и компанию Pfizer в участии в биологических проектах на Украине

Минобороны России имеет в своем распоряжении расширенную версию отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о военно-биологической деятельности на Украине. Согласно отчету, все участники биологических проектов связаны с Демократической партией США, лидеры которой являются «идейными вдохновителями» таких исследований и организаторами тайных схем по отмыванию денег для узкого круга американской элиты. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.





По словам Кириллова, ключевыми участниками биологических проектов на Украине являются в том числе экс-директор ДИТРА Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О’Тул, бывший руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, экс-директор Национальных институтов здравоохранения Френсис Коллинс, бывший исполнительный директор Мемориального института Баттель Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины фармацевтической компании Pfizer. Имя последнего Кириллов не назвал.





Представитель Минобороны заявил, что Пентагон вырезал около 80% информации из первоначальной версии отчета ДИТРА. Согласно документу, исполнителями американских военно-биологических программ являются Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены, Институт ветеринарной медицины и Украинский противочумный институт имени Мечникова. Отчет ДИТРА содержит данные о трех подрядных организациях американского Минобороны, персональные данные 30 сотрудников лабораторий и семи руководителей из оборонного ведомства, сказал Кириллов.





Он напомнил, что ранее Москва представляла материалы, подтверждающие участие Хантера Байдена, сын президента США Джо Байдена, и его фонда Rosemont Seneca в финансировании ключевых подрядчиков Пентагона на Украине. В этом участвовали и другие структуры, связанные с Демократической партией США, сказал представитель российского Минобороны. Опубликованные документы показывают, насколько глубоко сын Байдена вовлечен в финансирование компании Metabiota, подконтрольной Минобороны США, утверждает он.





По словам Кириллова, в интересах крупных фармацевтических компаний США переносят «спорные с правовой и этической точек зрения исследования» в третьи страны. Пентагон переносит незавершенные на Украине военно-биологические проекты в страны Центральной Азии и Восточной Европы. Одновременно Вашингтон усиливает сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона — Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. По утверждению Кириллова, особый интерес для США представляют страны, где уже есть исследовательские объекты «с высоким уровнем биологической изоляции».





Российские власти с марта заявляют, что на Украине действовали лаборатории, где при поддержке Пентагона разрабатывали компоненты биологического оружия. Вашингтон отвергает данные Москвы, Украина также заявила, что на ее территории не разрабатывалось оружие массового поражения.