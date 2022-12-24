Число погибших в пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове достигло 22

На месте пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерове найдены останки еще двух человек, число жертв трагедии выросло до 22. Об этом сообщает Следственный комитет. Шесть человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в ведомстве.





Пожар произошел в ночь на 24 декабря в двухэтажном деревянном доме на Таврической улице. Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. Кроме того, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, обвиняемым проходит организатор дома престарелых.





По предварительным данным, 31-летний мужчина арендовал частный дом для временного проживания людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Помещение обогревали при помощи угольного котла, накануне жильцы сообщили организатору дома престарелых, что оборудование неисправно, однако тот не стал ремонтировать его, сообщил Следком. О нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления сообщило и правительство Кузбасса.





Дом престарелых существовал без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований пожарной безопасности, что привело к гибели людей, говорится в Telegram-канале Следственного комитета.





В рамках расследования также установлен собственник сгоревшего помещения, сообщил Следственный комитет. Как писал ТАСС, женщина сдавала здание в аренду. Организатором дома престарелых является пастор евангельской церкви Андрей Смирнов, сообщало агентство. В сгоревшем здании располагалась региональная общественная организация «Доброе дело».





В МЧС ранее сообщили, что ведомство в начале декабря пыталось провести внеплановую проверку кемеровского дома престарелых, но инспектора не пустили в помещение. На собственника составили протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.





Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручить провести проверки организаций, оказывающих социальных услуги. Главам территорий поручено проверить многодетные семьи, живущие в частном секторе, проинспектировать работу печного отопления и исправность датчиков пожара и угарного газа.