ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области, часть домов повреждена и обесточена

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области, три частных домовладения повреждены, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, зафиксировано три прилета, населенный пункт частично обесточен.





Пострадавших нет. Ремонтные бригады приступили к устранению последствий обстрела украинской армии, написал курский губернатор в своем Telegram-канале.





Власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны ВСУ, в регионе действует «желтый» (средний) уровень террористической опасности. Кроме того, в области с начала декабря временно запрещены продажа и запуск фейерверков.