Умер звезда «Кривого зеркала» юморист Александр Пономаренко

Умер юморист Александр Пономаренко, сообщил телеведущий Андрей Малахов. По его словам, причиной смерти юмориста стало онкологическое заболевание. Пономаренко было 55 лет.





«Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия небесного», — написал Малахов в своем Telegram-канале.





Пономаренко узнал о своем онкологическом заболевании летом 2021 года. Тогда у него диагностировали рак желудка. Артист перенес более 10 курсов химиотерапии, также пытался лечиться с помощью трав. Несмотря на трудности, Пономаренко не терял силы духа — в конце ноября в эфире программы «Малахов» он рассказал, что ему помогает молитва.





Артист выступал вместе с братом-близнецом Валерием Пономаренко. Они снимались в телепередачах «Кривое зеркало», «Аншлаг», участвовали в многочисленных пародийных шоу.