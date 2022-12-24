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Канал «112»: Владелица сгоревшего нелегального приюта в Кемерове будет судиться с организатором заведения
При пожаре погибли 22 человека, шесть пострадали undefined
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Канал «112»: Владелица сгоревшего нелегального приюта в Кемерове будет судиться с организатором заведения

При пожаре погибли 22 человека, шесть пострадали

В ночь на 24 декабря в Кемерове сгорел нелегальный приют, погибли 22 человека, шесть пострадали. Организатором заведения является пастор евангельской церкви Андрей Смирнов, против него возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщает Telegram-канал «112», владелицей помещения является местная жительница Оксана Жильцова, она не знала, что Смирнов организовал приют. Женщина думала, что пастор просто водит в дом прихожан. Она собирается подать на Смирнова в суд. 


Ранее пастор рассказал «Известиям», что приют существовал три года. Он неофициально принимал людей, которым негде переночевать. Как пишет «112», Жильцова три года назад планировала продать здание Смирнову за 2,3 миллиона рублей. Пастор внес аванс в 200 тысяч, обещал взять ипотеку и полностью погасить долг. Он также заявил, что в феврале у него должен был родиться ребенок. Пастор планировал отдать часть долга за приют материнским капиталом. 


Правоохранители задержали организатора и владелицу сгоревшего приюта. «112» сообщает, что Смирнов ранее был судим за кражу.  


Помимо дела об оказании небезопасных услуг, Следственный комитет начал производство по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Организатора приюта допросили, он заявил, что сразу выехал на место пожара, как только ему позвонили из полиции. 


Предварительная причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности. Помещение отапливали угольным котлом, накануне трагедии жильцы сообщили организатору приюта, что оборудование неисправно, но он не стал ремонтировать его, сообщил Следственный комитет. 


Изначально СМИ сообщали, что сгоревшее здание было домом престарелых, позже власти уточнили, что это приют. Как заявила министр соцзащиты Кузбасса Елена Федюнина, в октябре 2021 года ведомство попросило прокуратуру и Следственный комитет проверить информацию о существовании секты и нарушении прав человека в заведении. В ноябре того же года Следком ответил, что «сигнал нарушения был направлен в следственный отдел по Заводскому району», сказала чиновница. 


Кроме того, МЧС сообщило, что намеревалось провести внеплановую проверку приюта. В декабре инспектор попытался попасть в помещение, но его не пустили. На собственника составили протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.

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Число погибших в пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове достигло 22

Предварительная причина трагедии — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи 24 декабря 2022
Dailystorm - Число погибших в пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове достигло 22
#происшествие #кемерово #пожар
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