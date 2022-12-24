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Раненого Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе
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Раненого Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе

По словам помощника, бывший глава «Роскосмоса» контужен при обстреле Донецка

По словам помощника, бывший глава «Роскосмоса» контужен при обстреле Донецка undefined
Фото: Global Look Press / Роскосмос

Экс-главу «Роскосмоса», руководителя группы военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина, раненного при обстреле Донецка, доставили в госпиталь в Московском регионе. Также в госпитали доставили двух военных советников. Об этом журналистам сообщил помощник Рогозина. 


Через несколько дней Рогозину проведут операцию по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка. Перед этим экс-глава «Роскосмоса» намерен присутствовать на церемонии прощания со своим погибшим при обстреле Донецка помощником Михаилом Бридасовым, сказал представитель. 


По словам помощника Рогозина, еще двое пострадавших военных советников по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в Донецке, третьего перевезли в госпиталь в Ростове-на-Дону.  


Ранее 24 декабря помощник Рогозина заявил, что тот получил контузию при обстреле Донецка. Также у бывшего главы «Роскосмоса» проникающее ранение — металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров. Он вошел выше правой лопатки и «чудом не задел легкое», сказал помощник Рогозина. 


«Никаких других ранений нет», — заявил он. 


Вечером 21 декабря украинская армия обстреляла гостиницу «Шеш-Беш» на окраине Донецка, где находились Рогозин и военные советники. Изначально бывший глава «Роскосмоса» сообщил о ранении осколком размером три на четыре миллиметра выше правой лопатки. Из-за сложности ранения врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не стали оперировать Рогозина. 


Как заявил помощник экс-главы «Роскосмоса», удар по гостинице нанесен из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. Власти ДНР заявили, что Киев обстрелял здание высокоточными снарядами Excalibur. 


Рогозин находится в зоне военной операции России на Украине с конца октября. После ранения он пообещал вернуться в Донбасс, назвав это делом чести. 

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Жена Рогозина опровергла слухи о своей тяжелой контузии

Экс-главу «Роскосмоса» после ранения перевезли в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону 23 декабря 2022
Dailystorm - Жена Рогозина опровергла слухи о своей тяжелой контузии
#рогозин #днр #роскосмос #специальная военная операция #украина
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