Раненого Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе

Экс-главу «Роскосмоса», руководителя группы военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина, раненного при обстреле Донецка, доставили в госпиталь в Московском регионе. Также в госпитали доставили двух военных советников. Об этом журналистам сообщил помощник Рогозина.





Через несколько дней Рогозину проведут операцию по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка. Перед этим экс-глава «Роскосмоса» намерен присутствовать на церемонии прощания со своим погибшим при обстреле Донецка помощником Михаилом Бридасовым, сказал представитель.





По словам помощника Рогозина, еще двое пострадавших военных советников по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в Донецке, третьего перевезли в госпиталь в Ростове-на-Дону.





Ранее 24 декабря помощник Рогозина заявил, что тот получил контузию при обстреле Донецка. Также у бывшего главы «Роскосмоса» проникающее ранение — металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров. Он вошел выше правой лопатки и «чудом не задел легкое», сказал помощник Рогозина.





«Никаких других ранений нет», — заявил он.





Вечером 21 декабря украинская армия обстреляла гостиницу «Шеш-Беш» на окраине Донецка, где находились Рогозин и военные советники. Изначально бывший глава «Роскосмоса» сообщил о ранении осколком размером три на четыре миллиметра выше правой лопатки. Из-за сложности ранения врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не стали оперировать Рогозина.





Как заявил помощник экс-главы «Роскосмоса», удар по гостинице нанесен из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. Власти ДНР заявили, что Киев обстрелял здание высокоточными снарядами Excalibur.





Рогозин находится в зоне военной операции России на Украине с конца октября. После ранения он пообещал вернуться в Донбасс, назвав это делом чести.