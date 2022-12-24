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Минобороны сообщило об уничтожении группы иностранных наемников под Донецком
Ведомство также отчиталось об успехах России на других направлениях undefined
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Минобороны сообщило об уничтожении группы иностранных наемников под Донецком

Ведомство также отчиталось об успехах России на других направлениях

Российские войска в ходе наступления на Донецком направлении ликвидировали сводную тактическую группу иностранных наемников и нанесли поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) около села Раздоловка в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. 


За сутки безвозвратные потери противника на Донецком направлении составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре БТР и три пикапа, сказал представитель российского оборонного ведомства.  


На Купянском направлении потери ВСУ составили до 50 солдат и офицеров, также Киев лишился четырех боевых бронированных машин и двух пикапов. Потери Киева на Краснолиманском направлении составили более 40 военных, три бронеавтомобиля и четыре машины. На Южно-Донецком направлении уничтожены более 40 солдат и офицеров ВСУ, четыре бронеавтомобиля и шесть машин, заявил Конашенков. 


23 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть «существенное продвижение» в демилитаризации Украины. Снижение военного потенциала Киева — одна из целей спецоперации, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства также говорил о необходимости денацификации Украины и суда над теми, кто совершил «многочисленные кровавые преступления» против жителей Донбасса. 

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Песков заявил о «существенных подвижках» в демилитаризации Украины

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что Кремлю ничего неизвестно о якобы новом «мирном плане» Зеленского 23 декабря 2022
Dailystorm - Песков заявил о «существенных подвижках» в демилитаризации Украины
#специальная военная операция #минобороны рф #рф #украина
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