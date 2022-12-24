Минобороны сообщило об уничтожении группы иностранных наемников под Донецком

Российские войска в ходе наступления на Донецком направлении ликвидировали сводную тактическую группу иностранных наемников и нанесли поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) около села Раздоловка в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.





За сутки безвозвратные потери противника на Донецком направлении составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре БТР и три пикапа, сказал представитель российского оборонного ведомства.





На Купянском направлении потери ВСУ составили до 50 солдат и офицеров, также Киев лишился четырех боевых бронированных машин и двух пикапов. Потери Киева на Краснолиманском направлении составили более 40 военных, три бронеавтомобиля и четыре машины. На Южно-Донецком направлении уничтожены более 40 солдат и офицеров ВСУ, четыре бронеавтомобиля и шесть машин, заявил Конашенков.





23 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть «существенное продвижение» в демилитаризации Украины. Снижение военного потенциала Киева — одна из целей спецоперации, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства также говорил о необходимости денацификации Украины и суда над теми, кто совершил «многочисленные кровавые преступления» против жителей Донбасса.