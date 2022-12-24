МЧС: Смертельный пожар в приюте в Кемерове мог произойти из-за неправильного обращения с электрооборудованием

Нарушение правил эксплуатации электрооборудования могло привести к пожару в приюте в Кемерове, где в ночь на 24 декабря погибли 22 человека и пострадали шестеро. Об этом сообщил замглавы МЧС Анатолий Супруновский. По его словам, МЧС рассматривает первоначальную версию о нарушении правил безопасности при эксплуатации печи, но она маловероятна.





«Окончательные выводы можно будет сделать после завершения работ надзорных органов и коллег из Следственного комитета», — сказал замглавы МЧС, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.





Замглавы МЧС Илья Денисов, в свою очередь, указал, что пожар в приюте быстро развился, вероятно, из-за позднего сообщения о нем в экстренные службы. Когда прибыли первые подразделения спасателей, здание было полностью охвачено огнем, сказал Денисов.





Ранее Следственный комитет сообщил, что приют обогревали при помощи угольного котла. Незадолго до трагедии жильцы сообщили организатору заведения, что котел неисправен, но тот не стал чинить оборудование. О нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления сообщало и правительство Кемеровской области. Правоохранительные органы сообщали, что приют существовал незаконно.





Организатор приюта, пастор евангельской церкви Андрей Смирнов, задержан. Против него возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также правоохранители установили владелицу здания, в котором располагался приют. Как сообщал Telegram-канал «112», это предпринимательница Оксана Жильцова, она не знала, что Смирнов организовал приют. Жильцова собирается судиться со священнослужителем.





Также Следственный комитет возбудил дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и халатности, которая повлекла гибель людей.





За несколько недель до трагедии МЧС пыталось организовать внеплановую проверку кемеровского приюта. 7 декабря инспектор прибыл на объект, но его не пустили в помещение. На собственника составили протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.