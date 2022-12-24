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В Белгородской области подорвался 14-летний подросток, его доставили в реанимацию
Губернатор напомнил родителям, что в новогодние праздники и каникулы нужно уделить особое внимание детям undefined
Новости

В Белгородской области подорвался 14-летний подросток, его доставили в реанимацию

Губернатор напомнил родителям, что в новогодние праздники и каникулы нужно уделить особое внимание детям

В селе Щетиновка Белгородской области 14-летний подросток наступил на неизвестный взрывоопасный предмет, он сдетонировал. Подросток получил травматическое повреждение стопы и лица, его доставили в областную детскую больницу. Он в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 


Глава региона напомнил родителям, что в новогодние праздники и каникулы нужно уделить особое внимание детям, контролировать, где они и чем занимаются. Он отметил, что из-за регулярных обстрелов приграничных с Украиной сел родители вывозят детей на безопасное расстояние, так было и с пострадавшим подростком. По словам Гладкова, семья парня разместилась у родственников в Ракитянском районе области, 24 декабря подросток приехал к отцу в Щетиновку в Белгородском районе и «забыл об опасности». 


«Поэтому еще раз повторите детям: нельзя брать в руки опасные предметы! Нельзя ходить в опасные и незнакомые места на приграничной территории!»написал Гладков в своем Telegram-канале. 


Родители должны объяснять детям, что если те заметили что-то подозрительное, нужно отойти на безопасное расстояние и сразу позвонить по номеру единой диспетчерской службы 112. Важно каждый день напоминать детям об этом, а лучше, чтобы в момент опасности они были не одни, заключил Гладков. 


Это не первый подобный инцидент в Белгородской области. В середине октября житель Шебекинского городского округа наступил на мину, ему оторвало ступню. Через несколько дней водитель комбайна наехал на мину в Валуйском городском округе, несмотря на предупреждающую табличку. Мужчина получил черепно-мозговую травму. 

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#происшествие #белгородская область #подростки
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