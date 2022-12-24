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Соловьев показал, как сидит в новейшем танке Т-14 «Армата» в зоне СВО
По словам телеведущего, танкисты проходят боевое слаживание undefined
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Соловьев показал, как сидит в новейшем танке Т-14 «Армата» в зоне СВО

По словам телеведущего, танкисты проходят боевое слаживание

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале кадры, как он утверждает, из зоны специальной военной операции (СВО) на Украине. На одном из фото Соловьев сидит в танке Т-14 «Армата», на другом — стоит на нем. Телеведущий утверждает, что экипажи Т-14 проходят боевое слаживание в зоне СВО. 


В своем канале Соловьев также опубликовал кадры с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. По словам телеведущего, помимо слаживания танкистов Т-14 завтрашний выпуск передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» будет посвящен бойцам «Ахмата» и работе поезда материально-технического обеспечения (МТО). Отснятые кадры телеведущий назвал «мировым эксклюзивом». 

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Боевое слаживание — комплекс мероприятий по обучению военнослужащих согласованным действиям в составе своего подразделения (взвода, роты, батальона и так далее). 


Минобороны впервые представило Т-14 «Армата» на параде Победы в 2015 году. В декабре 2021-го госкорпорация «Ростех» сообщила о запуске серийного производства танка. Участвует ли эта техника в СВО, Минобороны не сообщало. 

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#владимир соловьев #специальная военная операция #армата #танк
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