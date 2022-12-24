Соловьев показал, как сидит в новейшем танке Т-14 «Армата» в зоне СВО

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале кадры, как он утверждает, из зоны специальной военной операции (СВО) на Украине. На одном из фото Соловьев сидит в танке Т-14 «Армата», на другом — стоит на нем. Телеведущий утверждает, что экипажи Т-14 проходят боевое слаживание в зоне СВО.





В своем канале Соловьев также опубликовал кадры с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. По словам телеведущего, помимо слаживания танкистов Т-14 завтрашний выпуск передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» будет посвящен бойцам «Ахмата» и работе поезда материально-технического обеспечения (МТО). Отснятые кадры телеведущий назвал «мировым эксклюзивом».