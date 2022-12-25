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Володин сообщил, что в Госдуме готовят повышение налогов для уехавших из России
По его словам, законодатели также собираются отменить различные льготы для этой категории россиян undefined
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Володин сообщил, что в Госдуме готовят повышение налогов для уехавших из России

По его словам, законодатели также собираются отменить различные льготы для этой категории россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшие из России не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые положены им по закону. По мнению Володина, необходимо отменить преференции и ввести повышенную ставку налогообложения для этих россиян, это будет справедливо. В Госдуме готовят соответствующие изменения в законодательство, сказал Володин. 


Он отметил, что есть те, кто уверен, что нужно дать различные льготы россиянам, которые покинули родину, чтобы они вернулись обратно. Председатель Госдумы считает, что это неправильно, поскольку те, кто осознал, что «совершил ошибку», уже вернулись, а остальные в глазах общества выглядят предателями. 


«Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — написал Володин в своем Telegram-канале. 


После начала военной операции на Украине и частичной мобилизации, объявленной в конце сентября и завершенной примерно через месяц, многие россияне покинули страну. В конце ноября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство склоняется к тому, что надо сохранить ставку подоходного налога для россиян, уехавших из страны, но продолжающих удаленно работать в ней, в размере 13%. 


В декабре глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что власти могут «ограничивать схемы», которые позволяют россиянам работать на удаленке и «получать деньги отсюда». 

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В СПЧ заявили, что нужно поднять налоги для уехавших от мобилизации россиян

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Dailystorm - В СПЧ заявили, что нужно поднять налоги для уехавших от мобилизации россиян
#володин #налоги #госдума #рф
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