Офицер из ЛНР Марочко заявил, что Украина перебросила подкрепление под город Сватово из-за больших потерь

Украина перебросила дополнительные военные силы и средства в направлении города Сватово в Луганской народной республике, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он сослался на данные разведки.





Киев вынужденно перебросил подкрепление под Сватово из-за того, что потери убитыми и ранеными в войсках превысили «предполагаемые расчетные цифры». Огневые средства противника оказались неэффективными, написал Марочко в своем Telegram-канале.





Несколько дней назад Марочко заявил, что Украина перебрасывает спецподразделения в район города Артемовска (Бахмута). Он утверждал, что новая группировка будет пресекать дезертирство и панические настроения в рядах украинской армии.