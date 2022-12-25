В Госдуме призвали «не кошмарить» протестантов после смертельного пожара в пасторском приюте в Кемерове

В ночь на 24 декабря в Кемерове сгорел нелегальный приют, погибли 22 человека, шесть пострадали. Организатором заведения является пастор евангельской (протестантской) церкви Андрей Смирнов. Как сообщила после трагедии министр соцзащиты Кузбасса Елена Федюнина, в октябре 2021 года ведомство попросило силовиков проверить сообщения о существовании секты в приюте. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев в беседе с Daily Storm призвал бороться с причинами таких инцидентов и напомнил, что не все протестантские организации являются сектами.





«Это (секты — Примеч. Daily Storm) проблема, безусловно, мы это видим в новых регионах. В той же Запорожской области на территории небольшого Мелитополя существовало больше десятка различных сект, многие из которых прибегали к отбиранию документов, оформлению займов и кредитов на своих постояльцев. Сейчас там ФСБ и другие службы активно с этим борются, уже многие из них ликвидированы. Поэтому здесь нужно делать работу не после чего-то, а планомерно. В попытках обеспечить законность не нужно кошмарить нормальных, законопослушных граждан, которые не являются [организаторами] сект», — сказал парламентарий.





По словам Бичаева, если силовикам было известно о существовании секты в приюте в Кемерове, это повод провести проверку: «Если им было известно и они не приняли никаких мер, думаю, это повод федеральному руководству этих структур задуматься о качестве выполнения их сотрудниками своей работы».





Он также отметил, что существование частных приютов, существующих на деньги спонсоров и других неравнодушных граждан, — нормальное явление для России и всего мира. При этом экстренным службам важно более строго проверять такие организации, чтобы предотвращать подобные трагедии, уверен Бичаев: «Мы всегда почему-то плачем, когда потеряем. У нас и с «Хромой лошадью», и с «Зимней вишней» [были трагедии], и в Башкирии тоже дом престарелых сгорел. <...> Важно контролировать их с точки зрения социально-бытовых услуг и технического состояния. <...> Нужно со стороны МЧС, Гостехнадзора и других ответственных за подобные вещи органов более строго и жестко подходить к этому вопросу».





Бичаев напомнил, что в декабре инспектора МЧС, который планировал провести проверку в кемеровском приюте, не пустили в здание. Как сообщило ранее МЧС, на собственника здания составили протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.





С Бичаевым согласен зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов. По его словам, пытаться вводить новые запреты после трагедий, вроде той, что случилась в Кемерове, — «самая бестолковая реакция».





«Есть конкретный случай, с ним надо разбираться. Если есть подозрения на другие нарушения, неважно, организованные пастором или другим человеком, с этим нарушением надо работать. Зачем кидаться все запрещать? <...> Надо предметно разбираться в каждом случае и просто вести нормальную работу с организациями на своей территории, и тогда всем будет проще. Это касается и школ, и всех социальных учреждений», — сказал Леонов Daily Storm.





Он отметил, что местные власти должны уделять особое внимание социальным организациям: «Там пожилые люди, они не сами пришли — либо родственники их туда привели, если это бомжи, то тем более. То, что это остается без внимания местных властей, — это проблема. С одной стороны, бесконечное количество проверок — это плохо, но понимать, кто у тебя чем занимается, конечно, власти должны».





Против организатора кемеровского приюта возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следственный комитет сообщил, что приют обогревали при помощи угольного котла. Незадолго до трагедии жильцы сообщили организатору заведения, что котел неисправен, но тот не стал чинить оборудование. При этом, по одной из версий МЧС, к пожару в приюте могло привести нарушение правил эксплуатации электрооборудования.





Также Следственный комитет возбудил дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и халатности, которая повлекла гибель людей.





Правоохранители установили владелицу здания, в котором располагался приют. Как сообщал Telegram-канал «112», это предпринимательница Оксана Жильцова, она не знала, что Смирнов организовал приют. Жильцова собирается судиться со священнослужителем.





Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручить провести проверки организаций, оказывающих социальных услуги. Главам территорий поручено проверить многодетные семьи, живущие в частном секторе, проинспектировать работу печного отопления и исправность датчиков пожара и угарного газа.