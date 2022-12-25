Путин заявил, что Россия стремится объединить русский народ

Президент Владимир Путин заявил, что в основе конфликта на Украине лежит политика оппонентов России, направленная на ее «растаскивание». Москва же, наоборот, стремится объединить русский народ, убежден глава государства.





«Вообще-то в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание исторической России. «Разделяй и властвуй» — они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас. А наша-то цель в другом — в объединении русского народа», — сказал президент в программе «Москва. Кремль. Путин», интервью опубликовал ее ведущий Павел Зарубин в своем Telegram-канале.





По словам Путина, Россия всегда стремилась решать все возникающие споры мирным путем, но «другая сторона» была настроена против. Москва вынуждена была встать на защиту жителей Донбасса, против которых Украина начала проводить «жесткие действия военного характера». Кризис на Украине начался с государственного переворота в ней, не Россия его устроила, также сказал глава государства.





В ответ на реплику Зарубина Путин заявил: он не считает, что конфликт на Украине приблизился к опасной черте. По словам президента, Россия действует в правильном направлении, защищая свои национальные интересы.





Говоря о мирном решении конфликта на Украине, Путин заявил, что Россия готова договариваться со всеми сторонами о «приемлемых развязках», но они отказываются от этого.





Зарубин также спросил Путина, не могла ли Россия вести себя с Украиной «столь же цинично и изощренно», как Запад. В ответ президент отметил, что у России другое отношение к жизни и к людям, «другая философия»: «Вот если посмотреть [на] тех людей, которые погружались в морально-нравственные ценности восточного и западного христианства, ислама, то они всегда говорили: «У нас разные подходы». Там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части, а у нас в духовной».





Президент также высказался о тех, кто после начала военной операции «вел себя не так, как истинные патриоты». По его словам, в этом нет ничего удивительного, потому что в любом обществе есть люди, которые думают прежде всего о своих личных интересах.





«Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю. Каждый человек имеет право выбора», — сказал Путин.





По словам главы государства, подавляющее большинство, 99,9% россиян, готовы «все положить в интересах Родины», здесь тоже нет ничего необычного. Это лишний раз доказывает, что Россия уникальная страна, в ней живут особые люди, убежден президент.