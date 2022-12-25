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Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных наемников под Артемовском
Также ведомство информировало об ударах России на других направлениях undefined
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Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных наемников под Артемовском

Также ведомство информировало об ударах России на других направлениях

Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Артемовска в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. 


На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 солдат и офицеров противника, три бронемашины и три автомобиля. На Краснолиманском направлении потери Киева составили до 60 человек убитыми и ранеными, также армия противника лишилась четырех бронеавтомобилей и трех пикапов, сказал представитель Минобороны. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства. 


Самые крупные потери Украина понесла на Донецком направлении — в результате российского наступления уничтожены более 80 военных и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля, заявил Конашенков. На Южно-Донецком направлении ликвидировано более 50 украинских солдат и офицеров, уничтожен один танк и три бронемашины. 


24 декабря Минобороны сообщило об уничтожении сводной тактической группы иностранных наемников. Они были ликвидированы на Донецком направлении. 

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Минобороны сообщило об уничтожении группы иностранных наемников под Донецком

Ведомство также отчиталось об успехах России на других направлениях 24 декабря 2022
Dailystorm - Минобороны сообщило об уничтожении группы иностранных наемников под Донецком
#специальная военная операция #украина #минобороны рф #рф
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