Умер бывший главком сухопутных войск Алексей Маслов

В Главном военно-клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко в Москве скончался бывший главнокомандующий сухопутными войсками России генерал армии Алексей Маслов. Об этом сообщает «Уралвагонзавод», где Маслов в последние годы работал спецпредставителем по военно-техническому сотрудничеству. Маслову было 69 лет.





Руководство госкорпорации выразило соболезнования родным и близким Маслова. На посту представителя «Уралвагонзавода» генерал оставался верен делу и Родине до последнего дня, его вклад в развитие предприятия сложно переоценить, говорится в Telegram-канале госкорпорации.





Маслов начал военную службу в 1970 году. Через четыре года он окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, в 1984 году стал выпускником Военной академии бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского, в 1998-м — Военной академии Генштаба.





До того как стать главкомом сухопутных войск России, Маслов занимал различные должности, в том числе входил в состав командования в нескольких военных округах. Главкомом сухопутных войск его назначили в 2004 году, через четыре года он стал главным военным представителем России при НАТО. В 2011-м уволен в запас.