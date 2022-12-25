Папа римский Франциск в Рождество посетовал на «ветра войны, обдающие человечество ледяной стужей»

Папа римский Франциск заявил, что «ветры войны продолжают обдавать человечество ледяной стужей», хотя у него есть возможности для мира. Он вновь призвал стороны прекратить конфликт на Украине.





«Охватим взглядом лица наших украинских братьев и сестер, которые проживают это Рождество в темноте, на холоде или вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами конфликта», — сказал понтифик в традиционном рождественском обращении Urbi et Orbi («Граду и миру») на площади Святого Петра в Ватикане.





Глава Римско-католической церкви также отметил, что серьезный голод по миру ощущается не только на Украине, но и в других регионах планеты: в Сирии, Израиле и Палестине, Ливане и других странах.





Папа римский призвал задуматься о тех, кто голодает, когда ежедневно зря пропадает большое количество продуктов, а ресурсы тратятся на оружие. Конфликт на Украине усугубил ситуацию, угрожая голодом целым странам, особенно Афганистану и государствам Африканского Рога (Эфиопия, Эритрея, Сомали и Джибути), отметил он. Понтифик призвал приложить усилия для того, чтобы продовольствие было лишь «инструментом мира».





Ранее папа римский назвал конфликт на Украине мировой войной. По его словам, в краткосрочной перспективе он не видит завершения вооруженного противостояния, поскольку в него вовлечено «уже несколько рук».