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Папа римский Франциск в Рождество посетовал на «ветра войны, обдающие человечество ледяной стужей»
По словам понтифика, во многих регионах планеты ощущается серьезный голод по миру undefined
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Папа римский Франциск в Рождество посетовал на «ветра войны, обдающие человечество ледяной стужей»

По словам понтифика, во многих регионах планеты ощущается серьезный голод по миру

Папа римский Франциск заявил, что «ветры войны продолжают обдавать человечество ледяной стужей», хотя у него есть возможности для мира. Он вновь призвал стороны прекратить конфликт на Украине. 


«Охватим взглядом лица наших украинских братьев и сестер, которые проживают это Рождество в темноте, на холоде или вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами конфликта», — сказал понтифик в традиционном рождественском обращении Urbi et Orbi («Граду и миру») на площади Святого Петра в Ватикане. 


Глава Римско-католической церкви также отметил, что серьезный голод по миру ощущается не только на Украине, но и в других регионах планеты: в Сирии, Израиле и Палестине, Ливане и других странах. 


Папа римский призвал задуматься о тех, кто голодает, когда ежедневно зря пропадает большое количество продуктов, а ресурсы тратятся на оружие. Конфликт на Украине усугубил ситуацию, угрожая голодом целым странам, особенно Афганистану и государствам Африканского Рога (Эфиопия, Эритрея, Сомали и Джибути), отметил он. Понтифик призвал приложить усилия для того, чтобы продовольствие было лишь «инструментом мира». 


Ранее папа римский назвал конфликт на Украине мировой войной. По его словам, в краткосрочной перспективе он не видит завершения вооруженного противостояния, поскольку в него вовлечено «уже несколько рук». 

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Папа римский Франциск заплакал во время публичной молитвы, упомянув Украину

Его голос начал дрожать и ему пришлось остановиться на полминуты 8 декабря 2022
Dailystorm - Папа римский Франциск заплакал во время публичной молитвы, упомянув Украину
#специальная военная операция #украина #папа римский #франциск
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