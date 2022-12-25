Глава Союза блогеров Лагутина рассказала об открытии представительства в Госдуме

Лагутина также рассказала, зачем Союзу блогеров нужна площадка в московском бизнес-центре: «У нас проводится очень много разных мероприятий, встреч, нам нужно свое место, свой штаб, так сказать. И, конечно, Госдума не может соответствовать данным задачам, поскольку туда нужно выписывать всем пропуска, очень сложная организация. Опять же, там люди работают, и мы не хотим быть каким-то раздражающим фактором, поэтому там мы проводим финальные встречи, организационные моменты решаем».





«Офис нужен для проведения ежедневных мероприятий. Психологи МГИМО будут проводить мастер-классы для блогеров, звезды будут приходить. У нас будут здесь летучки какие-то проводиться, контент снимать. Нам нужен какой-то свой штаб, где мы могли бы встречаться и все обсуждать. А Дума — это уже следующий уровень, это прям топ», — добавила Лагутина.





По словам главы Союза блогеров, аренда офиса в «Москва-Сити» стоит 700 тысяч рублей в месяц, ее оплачивают инвесторы. Она добавила, что пока не может раскрывать их: «Блогеры — это люди, которые могут менять мир к лучшему, и инвесторы тоже хотят помочь».





Союз блогеров создан в начале октября при комитете Госдумы по делам семьи, женщин и детей. Как указано на сайте организации, одна из целей объединения — защита прав и интересов блогеров при формировании законодательных инициатив, относящихся к их сферам деятельности.