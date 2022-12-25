Кириенко и Трутнев попросили Путина открыть по всей России центры подготовки спецназа по примеру Чечни

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что вместе с замруководителя администрации главы государства Сергеем Кириенко предложил Владимиру Путину создать в РФ центры подготовки бойцов спецназа. По его словам, планируется открыть такие площадки по аналогии с Российским университетом спецназа (РУС) в чеченском Гудермесе.





Трутнев отметил, что РУС стал подготовительной площадкой не только для Чечни, но и для бойцов из других российских регионов. По его словам, новые центры будут создаваться при помощи одного из основателей РУС Даниила Мартынова.





«Задача этих центров очень простая — чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили», — сказал полпред журналистам.





Трутнев, Кириенко и глава Чечни Рамзан Кадыров 25 декабря посетили базу РУС. Как и полпред президента, Кириенко и Кадыров высоко оценили работу университета. Глава Чечни, в частности, отметил, что по итогам обучения из РУС уходят «добровольцы нашей великой страны, патриоты, настоящие мужчины».





По словам Кадырова, ежедневно в центр РУС для подготовки приезжают 15-50 человек: «Мы прошли три военные кампании и знаем, что нужно для Российской Федерации. <...> Мы очень довольны, что мы можем сегодня помогать через центр нашим военным — МВД, Росгвардии, всем структурам».





Российский университет спецназа создан в августе 2013 года. Бойцы, подготовленные в РУС, участвуют в том числе в военной операции на Украине.