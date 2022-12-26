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Медведев заявил, что о нормальных отношениях России и Запада можно забыть на десятилетия
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Медведев заявил, что о нормальных отношениях России и Запада можно забыть на десятилетия

Политик подвел итоги года, назвав его «сложным, грозным, драматичным»

Политик подвел итоги года, назвав его «сложным, грозным, драматичным» Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» поделился своим видением уходящего года. По мнению Медведева, страна приложит все усилия для достижения целей спецоперации на Украине, а с Западом РФ разделяет «гораздо больше, чем объединяет». 


«На годы, может быть, на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть. Будем развивать отношения с остальным миром», — сказал Медведев в своей статье для газеты.


По его словам, «растоптать Россию, а вместе с ней Русский мир, расколоть его или подчинить чужой воле невозможно». 


Медведев считает, что западные страны сами себя изолировали, и предрек распад политических и экономических союзов региона. 


Медведев также заявил, что «апокалипсиса пока не будет», и напомнил, что чем быстрее будут обеспечены гарантии безопасности для Москвы, тем быстрее разрешится кризис. Также он в очередной раз предупредил, что Россия может использовать ядерное оружие.


Зампред Совбеза акцентировал внимание на том, что Россия сейчас «развивается и побеждает», а вызовы года заставили народ «сплотиться и выйти на новый уровень гражданского сознания». 


Завершая свой материал, экс-президент поздравил россиян с наступающим Новым годом.


23 декабря Медведев заявил, что решение Брюсселя о введении потолка цен на российские энергоресурсы продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к Москве. В ЕС исходят из «маниакального тезиса», гласящего, что якобы «во всем виноваты русские», выразил свое мнение политик. 

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#украина #запад #совбез #дмитрий медведев
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