Медведев заявил, что о нормальных отношениях России и Запада можно забыть на десятилетия

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» поделился своим видением уходящего года. По мнению Медведева, страна приложит все усилия для достижения целей спецоперации на Украине, а с Западом РФ разделяет «гораздо больше, чем объединяет».





«На годы, может быть, на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть. Будем развивать отношения с остальным миром», — сказал Медведев в своей статье для газеты.





По его словам, «растоптать Россию, а вместе с ней Русский мир, расколоть его или подчинить чужой воле невозможно».





Медведев считает, что западные страны сами себя изолировали, и предрек распад политических и экономических союзов региона.





Медведев также заявил, что «апокалипсиса пока не будет», и напомнил, что чем быстрее будут обеспечены гарантии безопасности для Москвы, тем быстрее разрешится кризис. Также он в очередной раз предупредил, что Россия может использовать ядерное оружие.





Зампред Совбеза акцентировал внимание на том, что Россия сейчас «развивается и побеждает», а вызовы года заставили народ «сплотиться и выйти на новый уровень гражданского сознания».





Завершая свой материал, экс-президент поздравил россиян с наступающим Новым годом.





23 декабря Медведев заявил, что решение Брюсселя о введении потолка цен на российские энергоресурсы продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к Москве. В ЕС исходят из «маниакального тезиса», гласящего, что якобы «во всем виноваты русские», выразил свое мнение политик.