Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Москва не будет обсуждать решение конфликта на Украине на условиях, которые были выдвинуты руководством соседней страны. Вместе с тем, в ведомстве не исключают возможность диалога.





«И хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся», — сказал Галузин в интервью ТАСС.





Он назвал «неадекватными» решения и поступки украинских властей, отметив, что «все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса».





23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в демилитаризации Украины есть существенные продвижения. В Москве слышали заявления украинского лидера Владимира Зеленского о мирном урегулировании, однако в Кремле считают, что высказывания были сделаны без учета нынешних реалий.