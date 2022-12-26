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В МИД сообщили, что Москва не собирается вести переговоры на условиях Киева
Дипломаты называют «неприемлемыми» инициативы Зеленского по урегулированию конфликта на Украине undefined
Новости

В МИД сообщили, что Москва не собирается вести переговоры на условиях Киева

Дипломаты называют «неприемлемыми» инициативы Зеленского по урегулированию конфликта на Украине

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Москва не будет обсуждать решение конфликта на Украине на условиях, которые были выдвинуты руководством соседней страны. Вместе с тем, в ведомстве не исключают возможность диалога. 


«И хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся», — сказал Галузин в интервью ТАСС.


Он назвал «неадекватными» решения и поступки украинских властей, отметив, что «все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса». 


23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в демилитаризации Украины есть существенные продвижения. В Москве слышали заявления украинского лидера Владимира Зеленского о мирном урегулировании, однако в Кремле считают, что высказывания были сделаны без учета нынешних реалий.

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The Wall Street Journal: Команда Зеленского покажет план мирного договора с Россией в феврале

Издание уточняет, что в документе есть 10 пунктов, которые Киев предложит Москве 23 декабря 2022
Dailystorm - The Wall Street Journal: Команда Зеленского покажет план мирного договора с Россией в феврале
#украина #дипломат #мид рф
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