Губернатор Саратовской области: Силовики проверяют информацию о взрывах на военном объекте в Энгельсе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал сообщения в соцсетях и Telegram-каналах о взрывах в Энгельсе, которые якобы произошли в ночь на 26 декабря. По его словам, местным жителям ничего не угрожает, а информацию о происшествиях проверяют компетентные органы.





«Уважаемые земляки, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было», — написал Бусаргин в Telegram-канале.





Он добавил, что никакой угрозы для жителей абсолютно нет, а все истории об эвакуации распространяют недоброжелатели из-за рубежа.





«Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — подчеркнул глава.





Он также предупредил жителей, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.





Сообщения о том, что в районе аэродрома стратегической авиации в городе Энгельсе прозвучала сирена, опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».





Минобороны России ранее сообщило, что 5 декабря украинские военные попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Системе ПВО удалось перехватить беспилотники, но три человека на объектах погибли.