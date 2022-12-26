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Губернатор Саратовской области: Силовики проверяют информацию о взрывах на военном объекте в Энгельсе
Глава региона подчеркнул, что слухи об эвакуации из города — «наглая ложь» undefined
Новости

Губернатор Саратовской области: Силовики проверяют информацию о взрывах на военном объекте в Энгельсе

Глава региона подчеркнул, что слухи об эвакуации из города — «наглая ложь»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал сообщения в соцсетях и Telegram-каналах о взрывах в Энгельсе, которые якобы произошли в ночь на 26 декабря. По его словам, местным жителям ничего не угрожает, а информацию о происшествиях проверяют компетентные органы. 


«Уважаемые земляки, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было», — написал Бусаргин в Telegram-канале. 


Он добавил, что никакой угрозы для жителей абсолютно нет, а все истории об эвакуации распространяют недоброжелатели из-за рубежа. 


«Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — подчеркнул глава. 


Он также предупредил жителей, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.


Сообщения о том, что в районе аэродрома стратегической авиации в городе Энгельсе прозвучала сирена, опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


Минобороны России ранее сообщило, что 5 декабря украинские военные попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Системе ПВО удалось перехватить беспилотники, но три человека на объектах погибли.

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Минобороны: Трое военных погибли после попытки Киева атаковать аэродромы Дягилево и Энгельс

Еще четверо военнослужащих пострадали 5 декабря 2022
Dailystorm - Минобороны: Трое военных погибли после попытки Киева атаковать аэродромы Дягилево и Энгельс
#энгельс #губернатор #саратовская область
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