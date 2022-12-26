Новак заявил, что Россия нарастила экспорт нефти и снизила добычу газа

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна по итогам года может увеличить добычу нефти на 2%. Добыча газа по итогам года снизится на 12%, по сравнению с 2021-м, а экспорт упадет примерно на четверть, подчеркнул Новак.





«По предварительным данным Минэнерго, в этом году, несмотря на давление на отрасль, мы увеличим добычу нефти примерно на 2% по сравнению с 2021 годом — до 535 миллионов тонн. Экспорт вырастет на 7,5% — до 242 миллионов тонн», ― сказал вице-премьер в интервью ТАСС.





Также Новак подвел итоги года работы топливно-энергетического комплекса России. Он подчеркнул, что сначала отрасль столкнулась с санкциями, затем — с авариями на «Северных потоках», а после с эмбарго и потолком цен на нефть.





К примеру, сейчас отрасль «оправилась от шока начала года» и благодаря новым логистическим цепочкам удалось восстановить уровень добычи нефти до 10 миллионов баррелей в сутки, подчеркнул Новак.





23 декабря Новак напомнил о готовящемся указе главы государства об ответных мерах. В этом документе будет прописан запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, введенного Евросоюзом, пояснил Новак.





Потолок цен на российскую нефть ввели страны Евросоюза, G7 и Австралия, он действует с 5 декабря. Ограничения установили на уровне 60 долларов за баррель. Глава государства Владимир Путин заверил, что никаких потерь для российской экономики от этого ценового потолка нет.