Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что на линии боевого соприкосновения в Донбассе сейчас находятся наемники из более чем 30 стран. Марочко сослался на данные разведки, мониторящей радиочастоты. Комбат 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным Чечен заявил РИА Новости, что Киев перебрасывает наемников на Лисичанский участок из-за бегства с этих позиций бойцов ВСУ.
«Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами. Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь», — приводит РИА Новости слова Марочко.
Офицер из ЛНР добавил, что за декабрь выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья.
В начале декабря Марочко говорил, что украинское командование пошло на обман, чтобы доставить под Артемовск иностранных наемников. Теперь, как заявлял офицер, западные бойцы массово отказываются ехать в Артемовск, боясь погибнуть.
Издание The New York Times ранее писало, что армия Украины понесла значительные потери в боях под Артемовском. Медики насчитали порядка 240 раненых бойцов ВСУ за сутки. В статье уточнялось, что 25 ноября было зафиксировано порядка 50 раненых, а за день до этого число солдат, получивших повреждения, достигло 240.
Наемник из Великобритании Джозеф Макдональд сообщил, что удары артиллерии сеют панику среди украинских солдат. По словам «солдата удачи», уже на третий день пребывания в зоне СВО он столкнулся с артобстрелами со стороны армии России. После одного такого обстрела около 50 бойцов ВСУ были тяжело ранены, добавил Макдональд. Он посетовал, что вместе с товарищами получил от ВСУ «три древних автомата», поэтому им практически нечем было обороняться от противника.
В ноябре официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, уточняла дипломат. Захарова также утверждала, что свыше трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, а еще столько же вернулись домой.