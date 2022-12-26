В ЛНР сообщили о наемниках из более чем 30 стран, воюющих в Донбассе на стороне Украины

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что на линии боевого соприкосновения в Донбассе сейчас находятся наемники из более чем 30 стран. Марочко сослался на данные разведки, мониторящей радиочастоты. Комбат 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным Чечен заявил РИА Новости, что Киев перебрасывает наемников на Лисичанский участок из-за бегства с этих позиций бойцов ВСУ.





«Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами. Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь», — приводит РИА Новости слова Марочко.





Офицер из ЛНР добавил, что за декабрь выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья.





В начале декабря Марочко говорил, что украинское командование пошло на обман, чтобы доставить под Артемовск иностранных наемников. Теперь, как заявлял офицер, западные бойцы массово отказываются ехать в Артемовск, боясь погибнуть.