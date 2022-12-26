Минобороны РФ заявило о сбитом украинском дроне над аэродромом в Энгельсе и трех погибших военных

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом в Энгельсе. Но после падения обломков погибли трое военных, добавили в российском оборонном ведомстве.
«26 декабря около 01:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат», – указывается в заявлении Минобороны РФ.
При этом авиатехника оказалась не повреждена, уточнили в российском оборонном ведомстве.
Ранее в соцсетях очевидцы сообщали о звуках взрыва в районе военного аэродрома в Энгельсе и сработавшей воздушной тревоге. По данным телеканала «Саратов 24», в сторону летного городка направлялись несколько бригадах скорой и пожарная машина.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заверял, что местным жителям ничего не угрожает. По словам Бусаргина, силовики проверяют информацию о происшествии. Глава региона также добавил, что все истории об эвакуации населения распространяют недоброжелатели из-за границы.
Минобороны России ранее заявляло, что 5 декабря бойцы ВСУ попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Системе ПВО тогда удалось перехватить беспилотники, однако три человека на объектах погибли.
Обломки дронов упали и взорвались на аэродромах. Была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. В оборонном ведомстве назвали случившееся 5 декабря терактом.