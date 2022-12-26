В СКР выяснили, что 22 человека в приюте в Кемерове погибли из-за ошибки в эксплуатации отопительного котла

В Следственном комитете сообщили, что причиной пожара в приюте в городе Кемерово стала неправильная эксплуатация отопительного котла. Жертвами стали 22 человека, еще шесть пострадали. По делу о халатности был задержан пожарный инспектор, который ранее проверял приют на предмет безопасности.
«[Работник приюта] мог не закрыть крышку котла. <...> В телефонном разговоре сообщил, что довел температуру до 80 градусов тепла, хотя я ему говорил, чтобы выше 73 градусов не поднимал», — зачитал следователь в суде показания владельца приюта Андрея Смирнова.
Источник ТАСС в правоохранительных органах также рассказал, что по этому делу был задержан в Кемерове инспектор МСЧ Роман Плет. Задержанный принимал участие в прокурорской проверке заведения в качестве специалиста, уточнил собеседник агентства. Плету уже предъявлено обвинение в халатности.
Источник добавил, что после выявления в частном доме приюта в конце ноября Плет провел там профилактический визит и выявил нарушения пожарной безопасности. МЧС после этого просило прокуратуру организовать внеплановую проверку. Она прошла зимой этого года.
В МЧС отмечали, что инспектор пришел на объект, как и было ранее согласовано с прокуратурой, 7 декабря. Но руководство приюта отказало Плету в доступе в помещения. За это в отношении собственника дома был составлен административный протокол.
После трагедии организатор социального приюта в Кемерове Андрей Смирнов полностью признал свою вину. Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии СКР, Смирнов арендовал здание с 2019 года.
Он знал, что в здании не было пожарной сигнализации и систем пожаротушения, однако оказывал за деньги услуги престарелым и маломобильным людям, указали в ведомстве. О том, что здание небезопасно, постояльцам Смирнов не говорил.
Кроме того, договоров на оказание услуг он не заключал, все было на устной основе. Сотрудники приюта также работали без трудовых договоров. Следствие ходатайствует об избрании Смирнову меры пресечения сроком на два месяца — до 24 февраля 2023 года.
Ранее правоохранители установили владелицу здания, в котором располагался приют. Telegram-канал «112» передает, что это предпринимательница Оксана Жильцова. Она не знала, что Смирнов организовал приют. Жильцова собирается судиться с ним.
Замглавы МЧС Илья Денисов указал, что пожар в приюте в ночь на 24 декабря быстро развился, вероятно, из-за позднего сообщения о нем в экстренные службы. Когда прибыли первые подразделения спасателей, здание было полностью охвачено огнем, пояснил Денисов.
По сведениям СКР, приют обогревали при помощи угольного котла. Незадолго до трагедии жильцы сообщили организатору заведения, что котел неисправен, но тот не стал чинить оборудование. О нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления заявляло и правительство Кемеровской области.