В СКР выяснили, что 22 человека в приюте в Кемерове погибли из-за ошибки в эксплуатации отопительного котла

В Следственном комитете сообщили, что причиной пожара в приюте в городе Кемерово стала неправильная эксплуатация отопительного котла. Жертвами стали 22 человека, еще шесть пострадали. По делу о халатности был задержан пожарный инспектор, который ранее проверял приют на предмет безопасности.





«[Работник приюта] мог не закрыть крышку котла. <...> В телефонном разговоре сообщил, что довел температуру до 80 градусов тепла, хотя я ему говорил, чтобы выше 73 градусов не поднимал», — зачитал следователь в суде показания владельца приюта Андрея Смирнова.





Источник ТАСС в правоохранительных органах также рассказал, что по этому делу был задержан в Кемерове инспектор МСЧ Роман Плет. Задержанный принимал участие в прокурорской проверке заведения в качестве специалиста, уточнил собеседник агентства. Плету уже предъявлено обвинение в халатности.





Источник добавил, что после выявления в частном доме приюта в конце ноября Плет провел там профилактический визит и выявил нарушения пожарной безопасности. МЧС после этого просило прокуратуру организовать внеплановую проверку. Она прошла зимой этого года.





В МЧС отмечали, что инспектор пришел на объект, как и было ранее согласовано с прокуратурой, 7 декабря. Но руководство приюта отказало Плету в доступе в помещения. За это в отношении собственника дома был составлен административный протокол.