Новости
Новости
St
Эрдоган возмутился провокациями Запада и его нежеланием быть посредником в конфликте Украины и России
Президент Турции указал, что пока сложным вопросом остается поставка удобрений из РФ на мировые рынки undefined
Новости

Эрдоган возмутился провокациями Запада и его нежеланием быть посредником в конфликте Украины и России

Президент Турции указал, что пока сложным вопросом остается поставка удобрений из РФ на мировые рынки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что Запад внес лишь провокационные элементы в конфликт на Украине и не стремился быть посредником между Москвой и Киевом. Эту роль примерила на себя Турция, указал Эрдоган. Он опасается, что продолжение конфликта усугубит ситуацию с продовольствием в мире. Также пока остается сложным вопрос поставки удобрений из РФ на мировые рынки, посетовал Эрдоган.


На встрече с молодежью в Эрзуруме турецкий лидер выразил сожаление, что «в российско-украинскую войну Запад внес лишь провокационные элементы». «Как Турция мы выступали в роли посредника в 2022 году», — напомнил Эрдоган.


Он согласился с предложением президента РФ Владимира Путина сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки через зерновой коридор в Черном море. Цель зерновой сделки — поставка продовольствия в нуждающиеся страны, подчеркнул политик. Он уточнил, что после вывоза сельхозпродукции с Украины Европа получила около 44% экспортируемого зерна, Турция — 16%, а страны Африки —14%.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Эрдоган заявил, что Европа заплатит «бесконечную цену» за изоляцию России

По его словам, европейские страны все больше несут эти издержки, в том числе Польша 20 ноября 2022
Dailystorm - Эрдоган заявил, что Европа заплатит «бесконечную цену» за изоляцию России

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители РФ, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ), который находится в Стамбуле. В рамках этой сделки к концу декабря получилось вывезти более 15 миллионов тонн зерна на 585 кораблях.


Эрдоган неоднократно обвинял Запад в нападках на Россию. В ноябре президент Турции призвал западных лидеров встать на место Путина и спросить себя, стали бы они терпеть такие нападки. В июле Эрдоган заявил, что Запад должен думать о последствиях своих решений в отношении Москвы. По мнению Эрдогана, отношение западных политиков к Владимиру Путину является неподобающим.

Эрдоган рассказал о планах по «телефонной дипломатии» между Россией и Украиной

Президент Турции заявил, что его российский коллега Владимир Путин «более открыт для переговоров с Киевом, чем в прошлом» 21 октября 2022
Dailystorm - Эрдоган рассказал о планах по «телефонной дипломатии» между Россией и Украиной
#спецоперация #эрдоган #запад #турция #украина
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»