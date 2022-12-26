Эрдоган возмутился провокациями Запада и его нежеланием быть посредником в конфликте Украины и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что Запад внес лишь провокационные элементы в конфликт на Украине и не стремился быть посредником между Москвой и Киевом. Эту роль примерила на себя Турция, указал Эрдоган. Он опасается, что продолжение конфликта усугубит ситуацию с продовольствием в мире. Также пока остается сложным вопрос поставки удобрений из РФ на мировые рынки, посетовал Эрдоган.





На встрече с молодежью в Эрзуруме турецкий лидер выразил сожаление, что «в российско-украинскую войну Запад внес лишь провокационные элементы». «Как Турция мы выступали в роли посредника в 2022 году», — напомнил Эрдоган.





Он согласился с предложением президента РФ Владимира Путина сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки через зерновой коридор в Черном море. Цель зерновой сделки — поставка продовольствия в нуждающиеся страны, подчеркнул политик. Он уточнил, что после вывоза сельхозпродукции с Украины Европа получила около 44% экспортируемого зерна, Турция — 16%, а страны Африки —14%.