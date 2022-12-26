Эрдоган возмутился провокациями Запада и его нежеланием быть посредником в конфликте Украины и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что Запад внес лишь провокационные элементы в конфликт на Украине и не стремился быть посредником между Москвой и Киевом. Эту роль примерила на себя Турция, указал Эрдоган. Он опасается, что продолжение конфликта усугубит ситуацию с продовольствием в мире. Также пока остается сложным вопрос поставки удобрений из РФ на мировые рынки, посетовал Эрдоган.
На встрече с молодежью в Эрзуруме турецкий лидер выразил сожаление, что «в российско-украинскую войну Запад внес лишь провокационные элементы». «Как Турция мы выступали в роли посредника в 2022 году», — напомнил Эрдоган.
Он согласился с предложением президента РФ Владимира Путина сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки через зерновой коридор в Черном море. Цель зерновой сделки — поставка продовольствия в нуждающиеся страны, подчеркнул политик. Он уточнил, что после вывоза сельхозпродукции с Украины Европа получила около 44% экспортируемого зерна, Турция — 16%, а страны Африки —14%.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители РФ, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ), который находится в Стамбуле. В рамках этой сделки к концу декабря получилось вывезти более 15 миллионов тонн зерна на 585 кораблях.
Эрдоган неоднократно обвинял Запад в нападках на Россию. В ноябре президент Турции призвал западных лидеров встать на место Путина и спросить себя, стали бы они терпеть такие нападки. В июле Эрдоган заявил, что Запад должен думать о последствиях своих решений в отношении Москвы. По мнению Эрдогана, отношение западных политиков к Владимиру Путину является неподобающим.