Спецслужбы накрыли банду, которая с 2010 года отправляла боевиков в Сирию и на Украину

Уточняется, что организатор и 10 членов преступного сообщества арестованы. Еще восемь человек объявлены в международный розыск.





Силовики выяснили, что с 2010 года 19 граждан РФ организовали на Урале и Северном Кавказе разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению ИГ. По заданию террористов члены банды переправляли россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России, отметили в Следственном комитете.





Кроме того, члены сообщества «вели деятельность по финансированию терроризма, совершали действия по оправданию террористической деятельности», добавили в ведомстве.





Узнав, что попали в поле зрения спецслужб, мужчины покинули места своего проживания. Злоумышленники скрывались на территории Ханты-Мансийского автономного округа, в Дагестане, Чечне и Тюменской области до их фактического задержания.