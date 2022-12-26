Financial Times: Войска Украины несут большие потери, а бойцы сильно измотаны

Украинская армия терпит большие потери, а сами бойцы сильно устали. Об этом пишет британское издание Financial Times, ссылаясь на неназванного западного советника по вопросам обороны. Он утверждает, что многие украинские военные попросту недостаточно обучены и это приводит к значительным потерям среди личного состава ВСУ.





«Некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов», — сказал собеседник газеты.





В статье издания указывается, что сильные оборонительные позиции войск РФ «снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины». Оно, планам украинского Генштаба, должно перерезать сухопутный коридор, пролегающий вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с полуостровом Крым.





Британское издание Daily Mail писало, что из-за больших потерь ВСУ призывают всех подряд. В статье утверждалось: представителям военкоматов приходится буквально бегать за каждым военнообязанным. Отмечалось, что повестки мужчинам вручают даже у входа в церковь.