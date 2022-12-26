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Financial Times: Войска Украины несут большие потери, а бойцы сильно измотаны
Многие солдаты недостаточно обучены, утверждает издание, ссылаясь на анонимного западного советника по вопросам обороны undefined
Новости

Financial Times: Войска Украины несут большие потери, а бойцы сильно измотаны

Многие солдаты недостаточно обучены, утверждает издание, ссылаясь на анонимного западного советника по вопросам обороны

Украинская армия терпит большие потери, а сами бойцы сильно устали. Об этом пишет британское издание Financial Times, ссылаясь на неназванного западного советника по вопросам обороны. Он утверждает, что многие украинские военные попросту недостаточно обучены и это приводит к значительным потерям среди личного состава ВСУ.


«Некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов», — сказал собеседник газеты.


В статье издания указывается, что сильные оборонительные позиции войск РФ «снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины». Оно, планам украинского Генштаба, должно перерезать сухопутный коридор, пролегающий вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с полуостровом Крым.


Британское издание Daily Mail писало, что из-за больших потерь ВСУ призывают всех подряд. В статье утверждалось: представителям военкоматов приходится буквально бегать за каждым военнообязанным. Отмечалось, что повестки мужчинам вручают даже у входа в церковь.

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The New York Times сообщила, что за сутки 240 бойцов ВСУ были ранены под Артемовском

За последние несколько дней Киев направил в этот район значительные подкрепления, утверждает издание 28 ноября 2022
Dailystorm - The New York Times сообщила, что за сутки 240 бойцов ВСУ были ранены под Артемовском

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее сообщал, что потери украинской армии с февраля составили от 10 до 13 тысяч человек погибшими.


Однако командующий Объединенной группировкой российских войск генерал Сергей Суровикин заявил, что лишь за октябрь ВСУ потеряли свыше 12 тысяч военнослужащих. Глава Минобороны Сергей Шойгу в сентябре отмечал, что у украинской стороны более 61 тысячи человек погибшими и 49 тысяч — ранеными.


Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что часть мобилизованных украинцев оставляет позиции в районе Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) и сдается силовикам. По словам Марочко, украинские военные обеспокоены будущим ужесточением мер уголовной ответственности за невыполнение приказов.


Офицер из ЛНР также сообщил о росте числа случаев дезертирства в рядах украинской армии. Это начало фиксироваться после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей 30 ноября о 100 тысячах погибших солдат ВСУ. В тот же день фрагмент видеообращения фон дер Ляйен был удален из соцсетей, а Еврокомиссия отказалась извиняться перед Киевом.

В ЛНР сообщили о росте числа дезертиров в рядах ВСУ после заявления главы ЕК о 100 тысячах погибших солдат

Скандал вокруг информации о потерях крайне негативно отразился на морально-психологическом состоянии военных 2 декабря 2022
Dailystorm - В ЛНР сообщили о росте числа дезертиров в рядах ВСУ после заявления главы ЕК о 100 тысячах погибших солдат

Марочко, ссылаясь на данные разведки, утверждает: скандал вокруг украинских потерь за время СВО негативно отразился на морально-психологическом состоянии в рядах ВСУ. По словам офицера, наблюдается рост количества саботажей, самовольного оставления позиций в зоне СВО, а также «пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений».

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