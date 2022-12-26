Власти Украины захотели исключить Россию из Совета безопасности ООН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев хочет предложить Совету Безопасности ООН исключить из него Россию. Киевские власти намерены официально выступить с соответствующей позицией 26 декабря, уточнил дипломат.
«Мы официально выступим с такой позицией», — цитирует Кулебу портал LIGA.net.
По словам министра, у украинской стороны назрел вопрос: имеет ли Россия право быть членом Совбеза ООН и входить в состав этой международной организации?
«У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет», — заключил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Вашингтон не видит возможности добиться исключения РФ из числа постоянных членов Совбеза ООН. Представитель Белого дома призналась, что будь такой шанс — США бы «немедленно воспользовались им».
«К сожалению, мы не видим [возможности] изменить правила ООН», — посетовала Жан-Пьер в общении с американскими журналистами.
До этого, в начале октября, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин подчеркивал: идея Украины о лишении России членства в Совете Безопасности ООН остается нереальной. По мнению Вершинина, подобные замыслы «мало продуманные, если не сказать завиральные».
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в сентябре также отмечал, что нет механизма, благодаря которому кто-либо мог бы лишить Россию права вето в Совбезе ООН.
После начала российской СВО на Украине все чаще на Западе звучат призывы к исключению РФ из Совета безопасности ООН. Однако Россия прописана в качестве постоянного члена в статье 23 устава организации, поэтому для ее исключения необходимо внести соответствующие поправки, которые должны одобрить все без исключения члены Совбеза.