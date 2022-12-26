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Власти Украины захотели исключить Россию из Совета безопасности ООН
С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба undefined
Новости

Власти Украины захотели исключить Россию из Совета безопасности ООН

С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев хочет предложить Совету Безопасности ООН исключить из него Россию. Киевские власти намерены официально выступить с соответствующей позицией 26 декабря, уточнил дипломат.


«Мы официально выступим с такой позицией», — цитирует Кулебу портал LIGA.net.


По словам министра, у украинской стороны назрел вопрос: имеет ли Россия право быть членом Совбеза ООН и входить в состав этой международной организации? 


«У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет», — заключил глава украинского внешнеполитического ведомства.


Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Вашингтон не видит возможности добиться исключения РФ из числа постоянных членов Совбеза ООН. Представитель Белого дома призналась, что будь такой шанс — США бы «немедленно воспользовались им».


«К сожалению, мы не видим [возможности] изменить правила ООН», — посетовала Жан-Пьер в общении с американскими журналистами.

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При этом он отметил, что сейчас это невозможно, так как «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН» 23 декабря 2022
Dailystorm - Глава Евросовета Мишель выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН

До этого, в начале октября, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин подчеркивал: идея Украины о лишении России членства в Совете Безопасности ООН остается нереальной. По мнению Вершинина, подобные замыслы «мало продуманные, если не сказать завиральные».


Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в сентябре также отмечал, что нет механизма, благодаря которому кто-либо мог бы лишить Россию права вето в Совбезе ООН.


После начала российской СВО на Украине все чаще на Западе звучат призывы к исключению РФ из Совета безопасности ООН. Однако Россия прописана в качестве постоянного члена в статье 23 устава организации, поэтому для ее исключения необходимо внести соответствующие поправки, которые должны одобрить все без исключения члены Совбеза.

#совбез #украина #кулеба #оон
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