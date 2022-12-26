Власти Украины захотели исключить Россию из Совета безопасности ООН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев хочет предложить Совету Безопасности ООН исключить из него Россию. Киевские власти намерены официально выступить с соответствующей позицией 26 декабря, уточнил дипломат.





«Мы официально выступим с такой позицией», — цитирует Кулебу портал LIGA.net.





По словам министра, у украинской стороны назрел вопрос: имеет ли Россия право быть членом Совбеза ООН и входить в состав этой международной организации?





«У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет», — заключил глава украинского внешнеполитического ведомства.





Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Вашингтон не видит возможности добиться исключения РФ из числа постоянных членов Совбеза ООН. Представитель Белого дома призналась, что будь такой шанс — США бы «немедленно воспользовались им».





«К сожалению, мы не видим [возможности] изменить правила ООН», — посетовала Жан-Пьер в общении с американскими журналистами.